Volkswagen punta sulle batterie allo stato solido di QuantumScape

Le case automobilistiche stanno ormai puntando come sempre più decisione verso tecnologie che possano migliorare autonomia e ricarica delle auto elettriche. Volkswagen ha accettato la sfida e ora i test sulla tecnologia offerta dalla statunitense QuantumScape hanno dato i primi risultati positivi.

Batterie allo stato solido

QuantumScape è un’azienda che sviluppa batterie al litio metallico allo stato solido per auto elettriche e non molto tempo fa Volkswagen ha deciso di investire in questa società per migliorare le performance delle sue auto elettriche. La corsa a tale tecnologia ormai è un obiettivo che tutte le principali case automobilistiche si stanno prefissando. Se BMW difende le auto con motore a combustione, confermando che non è ancora arrivato il momento di mandarle in pensione, altri colossi del settore stanno invece investendo sul nuovo che avanza puntando dritto verso tecnologie capaci di migliorare l’autonomia delle batterie.

La missione è stata delegata a PowerCo, azienda facente parte del Gruppo VW, la quale ha comunicato i primi test in merito alla sperimentazione effettuata con le batterie allo stato solido offerte da QuantumScape. Dai risultati ottenuti nei laboratori di Salzgitter, si evince che le celle messe a disposizione dall’azienda statunitense hanno superato brillantemente questa prima fase di test. Ogni cella è formata da 24 strati e rappresenta il perfetto prototipo delle celle che verrano poi in seguito prodotte in serie. Per completare l’opera sarà a questo punto necessario pianificare il lavoro per la produzione su larga scala di tali batterie allo stato solido.

Volkswagen, il futuro ha inizio

Cosa si evince da questi test completati nei laboratori Volkswagen? All’atto pratico, la cella ha completato con successo circa 1000 cicli di ricarica. Per un’auto elettrica con autonomia da circa 600 km, corrisponde a più di mezzo milione di km percorsi. E se ancora non siete convinti del potenziale di queste celle allo stato solido, aggiungiamo che alla fine del test la cella aveva ancora il 95% di carica disponibile. Tra sviluppatori e ingegneri di Volkswagen e PowerCo naturalmente l’entusiasmo è alle stelle, visto che solitamente questi esperimenti sulle celle offrono risultati decisamente più bassi (normalmente completano il test con 700 cicli e conservando solo l’80% di carica).

Entusiasmo condiviso anche da QuantumScape, il cui CEO, Jagdeep Singh, ha dichiarato: “Questi risultati dei test PowerCo del Gruppo Volkswagen rendono chiaro che le celle al litio-metallo a stato solido senza anodo di QuantumScape sono in grado di fornire prestazioni eccezionali. […] Siamo entusiasti di lavorare a stretto contatto con il Gruppo Volkswagen e PowerCo per industrializzare questa tecnologia e portarla sul mercato il più rapidamente possibile”. In sintesi, batterie con autonomia maggiore, tempi di ricarica ridotti e deterioramento quasi inesistente, visto che in pratica non invecchiano. Il futuro delle auto elettriche sembra davvero a una svolta decisiva.