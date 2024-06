Volkswagen T-Roc, video spia della seconda generazione

Proseguono i test di sviluppo per la Volkswagen a lavoro sulla prossima generazione della T-Roc. L’auto risulta ancora di fondamentale importanza per la casa automobilistica tedesca, considerando gli ottimi risultati nelle vendite europee.

Nel corso degli ultimi mesi sono state diffuse diverse immagini cosiddette “spia” che mostrano i test del rinnovato SUV Volkswagen. In questa fase, è uscito fuori un video spia firmato CarSpyMedia che mostra un prototipo del modello preparato per la nuova generazione di T-Roc. Il SUV si mostra durante una sessione di test sulle strade montane, adeguatamente caricato di targhette e sensori.

Il veicolo è ancora piuttosto “nascosto” dietro ad un camuffamento, specie nella parte anteriore dove si notano delle aggiunte come certe appendici per nascondere le novità del design. I tanti dispositivi sono utili per rilevare informazioni durante la guida del T-Roc. Come indicato sul posteriore dell’auto, il prototipo è stato impegnato anche nei test sull’impianto frenante.

Cosa si evince dalle immagini del video? Si possono cogliere alcuni dettagli sul restyling della prossima Volkswagen T-Roc. Le proporzioni sembrano simili a quelle del modello che conosciamo tutti attualmente. Il nuovo design rappresenterà uno step in avanti rispetto a quello attuale ma non una rivoluzione, chiaramente. Si prevede che il nuovo modello possa avere una griglia anteriore più sottile rispetto a quella attuale. Anche i fari saranno nuovi, mentre i gruppi ottici posteriori potrebbero essere collegati da una lunga barra luminosa.

Sembra, inoltre, che Volkswagen abbia cambiato leggermente la linea del tetto del T-Roc, che sembra più inclinata. Con la nuova generazione, la T-Roc non verrà più offerta con la versione Cabrio, questo è certo, e si può imputare tale scelta alle scarse vendite della versione precedente. Non ci sono immagini dell’interno, ma ci si aspettano numerosi aggiornamenti, tra cui il nuovo sistema infotainment visto sulla nuova Golf.

Per quanto riguarda la parte meccanica, non ci sono informazioni precise, ma è probabile che ci saranno motorizzazioni simili a quelle attualmente presenti sulla Golf. Dunque, non resta che attendere nuove informazioni sul lancio.