Volkswagen ID. Polo, prime immagini senza veli per l’elettrica più attesa

Le prime immagini senza camuffature della Volkswagen ID. Polo hanno cominciato a circolare con largo anticipo rispetto alla presentazione ufficiale, prevista per fine aprile 2026, quando il marchio di Wolfsburg aprirà anche i preordini. Gli scatti mostrano almeno il frontale nella sua forma definitiva, abbastanza per delineare l’approccio stilistico scelto per uno dei modelli più attesi della nuova offensiva elettrica di Volkswagen.

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Volkswagen ID. Polo: ecco le prime foto del design finale

Il muso che emerge dalle fotografie presenta fari sottili uniti da una barra luminosa, mentre il paraurti adotta un disegno semplice e minimalista, coerente con la direzione estetica che il gruppo sta applicando alle proprie elettriche compatte. Tra le tinte intraviste spicca un giallo molto acceso, affiancato da un grigio più sobrio, mentre per la futura variante GTI è già atteso il classico rosso sportivo. I dettagli visibili includono specchietti in nero lucido e cerchi in lega da 17 pollici, probabilmente appartenenti a una delle allestimenti d’ingresso della gamma.

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Per quanto riguarda l’abitacolo, la plancia introduce una nuova generazione di cockpit digitale con strumentazione configurabile da 10,25 pollici e schermo centrale fino a 12,9 pollici, accompagnati dal ritorno di pulsanti fisici che la casa automobilistica ha voluto privilegiare per migliorare l’usabilità quotidiana. Tra le particolarità del sistema, una modalità di visualizzazione “retro” della strumentazione che rende omaggio alla prima generazione della Polo. Volkswagen ha anche sottolineato che la qualità percepita e il comfort ambiscono a standard da segmento superiore, pur rimanendo all’interno della fascia compatta.

Sul piano tecnico, stando alle indiscrezioni finora emerse, la gamma dovrebbe articolarsi su due pacchi batteria: uno LFP da 37 kWh e uno NMC da 52 kWh. Le potenze previste per il motore partirebbero da 116 cavalli nelle versioni di lancio, salendo a 135 cavalli per le varianti intermedie, fino a circa 211 cavalli per le declinazioni più spinte, con la GTI che potrebbe raggiungere i 226 cavalli. L’autonomia massima si attesterebbe intorno ai 450 chilometri a seconda della configurazione, mentre la ricarica rapida della batteria maggiore consentirebbe di passare dal 10 all’80% in circa 23 minuti.

Per quanto riguarda il prezzo, Volkswagen punta a tenere la versione base sotto la soglia dei 25.000 euro, lasciando alle varianti più equipaggiate margine di crescita. In un segmento in rapido affollamento, la ID. Polo si troverà a confrontarsi con avversarie già affermate come la Renault 5 E-Tech e la Cupra Raval, oltre alle numerose elettriche compatte in arrivo entro la fine dell’anno.