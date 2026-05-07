Maggiolino con qualche migliaio di chilometri: vale quanto una Porsche

Da qualche parte negli Stati Uniti, la porta di un garage si apre dopo decenni. La polvere cade, la luce entra, e quello che appare non è un rottame sentimentale ma una Volkswagen Beetle Epilogue Edition del 1979, un Maggiolino per farla suonare più familiare, con circa 8.500 km sul contachilometri. Praticamente nuova. Potrebbe essere impossibile, non lo è.

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L’Epilogue Edition non è un Maggiolino qualunque pescato da un’asta di provincia. È l’ultimo atto ufficiale del Tipo 1 sul mercato nordamericano, una serie speciale costruita come congedo formale in un momento in cui il boxer raffreddato ad aria stava uscendo di scena negli States. Circa 900 esemplari cabriolet prodotti, uno per ogni concessionario. Di quei 900, oggi se ne contano circa 300 ancora in circolazione.

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Riconoscerla è facile, configurazione Triple Black, codice L041, tutto nero dalla carrozzeria alla capote agli interni. Ma dentro il livello di rifinitura saliva rispetto a un Maggiolino standard, con inserti in palissandro sulla plancia, volante con logo Wolfsburg, orologio al quarzo, radio e aria condizionata. Sotto il cofano posteriore, il motore boxer da 1,6 litri e circa 50 cavalli con iniezione elettronica. Non un missile, chiaramente.

Alcuni di questi esemplari hanno preso così sul serio l’omaggio finale da non muoversi quasi più. Un caso documentato: un altro Maggiolino Epilogue del 1979, circa 5.350 km. Per un’auto che ha quasi 45 anni di vita, è il chilometraggio che una city car moderna accumula in qualche mese. Un altro esemplare è rimasto in garage dal 1985 in poi, con un registro manoscritto dei viaggi dei primi anni e poi il silenzio. Capsule del tempo.

Un esemplare in discrete condizioni ha già superato i 20.000 dollari a un’asta Bonhams. Uno con pochissimi chilometri ha toccato i 65.000 dollari da Mecum a Monterey. Per un esemplare in condizioni eccellenti, le stime parlano di 80.000 fino a 100.000 dollari. Un’auto nata per essere accessibile, finita per valere quanto una supercar entry-level.

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La combinazione di ultima serie, mercato americano, produzione limitata e chilometraggio quasi nullo ha riscritto completamente le regole del gioco per questi Maggiolini del 1979, trasformando un’auto popolare in un oggetto da collezione con prezzi da vetrina blindata.