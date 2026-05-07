Volkswagen ID. Polo, debutto in Italia: attesa per la promessa accessibile

La Polo ha venduto oltre 20 milioni di esemplari nel mondo. Non è un numero (e soprattutto un’eredità) che si può ignorare. Volkswagen lo sa bene, tanto da usarlo come punto di partenza per giustificare la mossa più delicata della sua storia recente: prendere il nome più popolare della casa di Wolfsburg e attaccarlo a una berlina elettrica.

Advertisement

La ID. Polo arriva in Italia con gli ordini già aperti e una strategia precisa: prima le edizioni di lancio, poi la gamma completa. Per ora esistono solo la Edition 1 e la Edition 1 More, entrambe spinte da un motore da 211 CV abbinato a una batteria da 52 kWh netti e un’autonomia dichiarata fino a 454 km WLTP. Non male.

Advertisement

La dotazione di serie della Edition 1 non lascia spazio a lamentele. Fari LED con Light Assist, Digital Cockpit da 10,25 pollici, infotainment Innovision Pro con display da 12,9 pollici, climatizzatore bi-zona, sedili e volante riscaldati, ricarica wireless. Sul fronte ADAS ci sono Adaptive Cruise Control, Lane Assist, Front Assist con riconoscimento di pedoni e ciclisti, sensori di parcheggio e telecamera posteriore. C’è anche la funzione V2L per la ricarica bidirezionale, che trasforma la vettura in una piccola centrale elettrica portatile.

La ID. Polo Edition 1 More alza il livello con fari IQ.Light LED Matrix, cerchi da 17 pollici con finitura diamantata, sedili in tessuto Seaqual, illuminazione ambientale a 30 tonalità, tetto panoramico e il pacchetto Seat Comfort Pack con regolazioni elettriche, memoria e massaggio. Arriva anche il pacchetto IQ.Drive Plus con Connected Travel Assist e la telecamera Area View a 360 gradi con Park Assist Pro a controllo remoto.

I prezzi? 35.000 euro per la Edition 1, 38.400 per la Edition 1 More. Volkswagen precisa che rispetto agli allestimenti definitivi, attesi in estate. Per la Edition 1 esiste anche un’offerta promozionale con permuta o rottamazione e finanziamento dedicato. Il prezzo scende a 29.950 euro, con 5.500 euro di anticipo e 35 rate da 289 euro mensili, più estensione di garanzia Extra Time fino a due anni o 80.000 km. Siamo lontani dalle premesse di una Polo a circa 25mila euro (per il momento).

Advertisement

In estate arriveranno anche le versioni con motori da 115 e 134 CV e le batterie di taglio inferiore. Saranno loro le versioni d’accesso della gamma ID. Polo. La piattaforma è a trazione anteriore e garantisce un abitacolo per cinque persone con un bagagliaio che Volkswagen definisce da categoria superiore.