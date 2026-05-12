Smart #1, stessa faccia ma nuova anima per il restyling 2026

La Smart #1 era una scommessa riuscita a metà. Lanciata nel 2022 come primo prodotto della joint venture tra Mercedes e Geely, il piccolo SUV elettrico aveva il merito di esistere in un segmento che stava esplodendo. Tre anni dopo, il mercato si è riempito di concorrenti più freschi e tecnologicamente avanzati, e Smart ha deciso che è il momento di correre ai ripari.

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Il restyling è trapelato attraverso la documentazione depositata al Ministero dell’Industria e dell’Informatica cinese, come spesso accade con le auto destinate al mercato di Pechino. Nessuna data ufficiale ancora, ma la presentazione è attesa a breve.

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Guardando le immagini, la prima impressione è di totale continuità. La forma arrotondata del SUV Smart rimane intatta, il carattere della carrozzeria non cambia. L’unica modifica visibile di rilievo è la sostituzione delle maniglie a scomparsa con maniglie meccaniche a filo, una concessione ai nuovi standard di sicurezza cinesi più che una scelta stilistica. Arriveranno anche nuove tinte e cerchi aggiornati.

La Smart #1 rinnovata adotta un’architettura di ricarica a 800V, tecnologia che nel 2022 era ancora roba da pionieri e che oggi è diventata il minimo sindacale per competere sull’autonomia e sui tempi di ricarica. Smart non ha dovuto inventarsi niente, la tecnologia arriva direttamente dall’ecosistema Geely, che la utilizza già su Volvo, Polestar e Zeekr. I dettagli sulla potenza massima di ricarica e sui tempi effettivi dalla batteria al 10% all’80% non sono ancora stati comunicati, ma la direzione è quella giusta.

L’autonomia dovrebbe migliorare, anche se in misura ancora non quantificata. Il motore cresce fino a 333 CV e sarà abbinato a una batteria LFP, chimica più stabile e longeva rispetto alla tradizionale NMC, ma con una densità energetica inferiore. La capacità della batteria resta per ora senza cifra ufficiale. Introdotto anche un sistema LiDAR, segnale che i sistemi di assistenza alla guida riceveranno un aggiornamento sostanziale.

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Il restyling racconta di un’auto che non vuole stupire ma vuole restare nel gioco. Con un’architettura a 800V e più potenza, il SUV Smart ha qualche argomento in più rispetto a prima.