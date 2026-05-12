Audi Q9, per il nuovo SUV il termine “ammiraglia” non basta più

Audi sa benissimo (per esperienza, potremmo dire) che esistono SUV grandi e SUV che ridefiniscono il concetto di grande. La Q9 appartiene alla seconda categoria. Parliamo di 5,3 metri di carrozzeria, ambizioni da ammiraglia globale, e una lista di dotazioni pensata per mettere in discussione tutto quello che finora consideravamo il massimo raggiungibile nel segmento.

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Il debutto ufficiale è fissato per il 29 luglio. Le concessionarie italiane inizieranno a ricevere il modello nel quarto trimestre dell’anno. Intanto è stato pubblicato un po’ di materiale da parte della casa dei Quattro Anelli per farci sognare a bordo del salotto (sembra riduttivo così) a quattro ruote.

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Le portiere si aprono in automatico tramite motori elettrici, con un’escursione fino a 90 gradi. Un sistema di rilevamento ostacoli interrompe la manovra se lo spazio non è sufficiente, dettaglio che racconta quanto Audi abbia pensato a ogni scenario d’uso reale. In alto, un tetto panoramico da 1,5 metri quadrati in vetro elettrocromatico regola la trasparenza in base alla luce ambientale e integra 84 micro LED distribuiti su 30 tonalità, trasformando il cielo sopra i passeggeri in un’interfaccia d’umore.

L’interno del Q9 accoglie da sei a sette persone con sedili regolabili individualmente su tutta la seconda fila. La plancia è dominata dall’MMI Panoramic Display, i comandi fisici sulla console spariscono quasi del tutto, e il tunnel centrale guadagna nuovi vani portaoggetti. La ricarica wireless doppia da 100W supporta lo standard Qi2.2. I materiali scelti includono lana di alpaca, pelle Nappa e inserti in carbonio.

Il sistema Bang & Olufsen 4D trasmette le vibrazioni sonore direttamente attraverso attuatori negli schienali anteriori. La firma luminosa interna è dinamica e interattiva, segnala lo sblocco delle serrature e gli indicatori di direzione con sequenze di luce che circondano l’abitacolo.

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Sul fronte tecnico, la gamma Q9 comprende motorizzazioni mild hybrid e plug-in hybrid. La zona posteriore squadrata è progettata per garantire abitabilità reale alla terza fila. Calandra anteriore e logo posteriore riprendono l’illuminazione rossa dei modelli più recenti della casa di Ingolstadt.

Cerchi di grandi dimensioni, presenza visiva importante, tecnologia da gustare pagina dopo pagina. Audi, possiamo dirlo, ha costruito un SUV più grande ma anche un veicolo difficile da chiamare semplicemente ammiraglia.