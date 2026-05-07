Volkswagen scopre le carte sul suo crossover elettrico più accessibile

Volkswagen ha smesso di nasconderla sotto tonnellate di camuffamento. La ID. Cross è recentemente uscita allo scoperto, ed è stata immortalata su strade innevate nei pressi del Circolo Polare Artico da Car Spy Media. Il crossover elettrico compatto di Wolfsburg è pronto, o quasi.

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Il lancio europeo è atteso per questo autunno, con un prezzo di partenza intorno ai 28.000 euro. Una cifra che, nel panorama dei crossover a zero emissioni, potrebbe persino essere una provocazione. Quasi.

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La base tecnica è la piattaforma MEB+, la stessa della ID. Polo, e la parentela non si ferma qui. L’ID. Cross condivide con la compatta elettrica l’intera gamma motori anteriori, con potenze comprese tra 114 e 208 cavalli, e la stessa offerta di pacchi batteria: 37 kWh nelle versioni d’accesso, con chimica LFP, e 52 kWh per le varianti top, in tecnologia NMC con supporto alla ricarica fino a 105 kW. Volkswagen ha dichiarato anche una capacità di traino di 1.200 kg, dettaglio che in questo segmento non è esattamente scontato.

Dentro, il copione è lo stesso della Polo. Schermo d’infotainment da 13 pollici, quadro strumenti digitale da 10 pollici, cruscotto a due livelli, bocchette dell’aria integrate con discrezione e illuminazione ambientale. Una console centrale familiare e pannelli porta nello stesso stile completano il quadro. Il bagagliaio parte da 475 litri, sale a 1.340 con i sedili abbattuti, e c’è anche un frunk da 22 litri.

C’è una domanda che circola già tra gli appassionati. Arriverà anche una versione GTI? La ID. Polo GTI è confermata per la prossima primavera, con 223 cavalli. Per la ID. Cross, Volkswagen non si è ancora pronunciata. Il silenzio, in certi casi, non è esattamente rassicurante.

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Il prototipo avvistato in Scandinavia sembrava a proprio agio nel freddo, con mimetizzazione ridotta al minimo. Segno che i test sono nelle fasi finali. L’autunno si avvicina, e con lui una delle scommesse più interessanti del mercato elettrico europeo degli ultimi anni.