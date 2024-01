Volkswagen ID.3 GTX: la prima EV sportiva di Wolfsburg

Volkswagen è alle prese con il lancio di una versione più performante dell’elettrica ID.3, alla quale verrà aggiunta la dicitura “GTX” nel nome. Un marchio. Tre lettere il cui valore nella storia recente della compagnia è risaputo, rappresentando un sinonimo di alte prestazioni. Stando a quanto riferisce il magazine britannico Autocar, la vettura sarà in grado di sprigionare una potenza di 285 CV, inviata soltanto alle ruote posteriori, e una batteria da 77 kWh.

Volkswagen ID.3 GTX: le anticipazioni sulla prima elettrica della gamma VW con personalità sportiva

Rispetto alle altre forme della gamma Volkswagen ID. 3, il futuro ingresso in listino offrirà parecchi spunti di discussione pure sul fronte del design. Infatti, i paraurti anteriori e posteriori cresceranno in aggressività. In aggiunta, le prese d’aria aumenteranno di dimensioni, i cerchi saranno esclusivi e le pinze dei freni verniciate di un colore rosso acceso, simbolo della passione.

Accenti rossi contraddistingueranno altresì gli interni, dove risalteranno pure i sedili sportivi, rivestiti in pelle scamosciata. A livello di dotazioni, ci aspettiamo all’incirca lo stesso pacchetto, eccetto magari qualche piccolo particolare. Ciò anche perché l’ingresso in commercio avverrà in tempi brevi, dopo il corposo restyling apportato al modello base. Che, rivelatosi un flop (su, siamo onesti), ha cambiato parecchio, al punto da spingere i portavoce ufficiali a parlare di nuova generazione. Eccessivo? Forse, ma è evidente come i progettisti non se ne siano stati con le mani in tasca. In caso contrario, ne sarebbe rimasto insoddisfatto il CEO, Thomas Schafer, deluso dal recente andamento in commercio.

Veniamo, ora, alla portata principale, ovvero alle motorizzazioni. La Volkswagen ID.3 GTX avrà uno sprint da 0 a 100 km/h in meno di 6 secondi e raggiungerà una velocità massima superiore ai 200 km/h. L’autonomia sarà almeno pari a 500 km nel ciclo WLTP. Dunque, la prevalenza dei conducenti avrà modo di percorrere l’intera settimana senza fermarsi alle stazioni di ricarica.

Se parliamo di competitor la lista è lunga, comprensiva di vetture che non hanno bisogno di presentazioni, quali la Honda Civic Type R e la Hyundai i30 N, oltre alla Golf GTI, giusto per restare in ambito VW. Ciascuna di loro vanta dei powertrain potenti e un telaio sportivo, l’ideale nella guida su strada. Tra i punti forti della Volkswagen ID.3 GTX vi sarà l’approccio rispettoso dell’ecosistema, tra le poche esponenti della categoria ad avere un “cuore green”. Seppur ancora poche, le rivali in tal senso risultano in graduale aumento.