Golf GTI, svelata al CES di Las Vegas per un’immagine nel sistema infotainment

Dimenticanza, leggerezza, o semplicemente scelta voluta, sta di fatto che gli sviluppatori di Wolfsburg, presentando la nuova Golf GTI al CES 202 di Las Vegas hanno mostrato un’immagine abbastanza chiara del modello nel nuovo sistema di infotainment integrato sulla vettura.

Errore o scelta voluta?

La Golf GTI presentata al CES è stata abilmente camuffata, eppure quell’immagine abbastanza nitida che si vede nel sistema di infotainment ne svela sostanzialmente il design. Impossibile dire se si sia trattato di una gaffe o se gli addetti ai lavori hanno voluto deliziare gli appassionati in modo subliminale. Cosa scopriamo da quella immagine? Nella foto si vedono i nuovi fari rimodellati che si assottigliano man mano che si avvicinano alla barra luminosa. Questa è divisa in due da logo illuminato della Volkswagen. Il paraurti anteriore è stato leggermente ridisegnato. Tuttavia, mantiene il motivo a nido d’ape e i cinque LED che formano la lettera “X”.

La parte nera del paraurti ora si estende fino all’area sotto lo stemma della casa automobilista, cosa che rende il muso più grande. Infine, i cerchi in lega sembrano nettamente ispirati design utilizzato da Skoda per la Octavia RS, la quale presentava comunque già delle importanti similitudini dal punto di vista meccanico. Anche le luci posteriori sembrano essere state aggiornate, pur mantenendo forma e dimensione inalterate. Difficile invece dare un giudizio sicuro sul paraurti, dato che l’immagine ha un’angolazione poco chiara in tal senso. Non si notano differenze sul resto del profilo, cosa abbastanza normale per quello che è un modello semplicemente rinnovato.

Golf GTI svelata

Forse in questo momento Volkswagen è particolarmente impegnata a presentare la partnership con OpenAI per integrare ChatGPT nei suoi veicoli. Sta di fatto che questo potenziale errore risulta essere particolarmente gradito a tutti coloro che cercavano finalmente notizie sul design della prossima Golf GTI. Come detto, però, gli aggiornamenti in sostanza finiscono qui, e del resto non ci aspettavamo chissà quali grandi novità per un upgrade di metà ciclo. Per l’ufficialità comunque non dovremo attendere poi molti, visto che l’anteprima mondiale della presentazione avverrà nelle prossime settimane. Si spera però che la vasta gamma offerta dalla serie possa offrire varianti prestazionali che vadano oltre i piccoli ritocchi offerti da questo ultimo aggiornamento.