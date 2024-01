Volkswagen dice addio al cambio manuale per questo nuovo modello

Quella totale padronanza di controllo che molti amanti della guida prediligono sarà un fattore che la Volkswagen è pronta a rinunciare. Addio al cambio manuale per uno dei modelli più iconici in uscita con l’aggiornamento di metà ciclo. Stiamo parlando della nuova Golf GTI.

Addio al cambio manuale

Al CES di Las Vegas è stata annunciata la nuova Golf GTI, e l’anteprima ha destato non poca curiosità, visto che anche il design (inizialmente mascherato) è stato scoperto a causa di un’immagine che compare sul display del sistema di infotaiment. La notizia però ora è un’altra, ossia che l’auto in questione sarà disponibile esclusivamente nella versione DSG. E questo nonostante le parole precedenti da parte del marchio tedesco che aveva assicurato che per l’aggiornamento del 2024 il modello avrebbe conservato tale caratteristica. Niente da fare, invece, e addio frizione.

A spiegare i motivi di tale scelta ci ha pensato Kai Grünitz, capo dello sviluppo Volkswagen. Il motivo principale ha a che fare con le normative sulle emissioni. Anche se la legislazione Euro 7 è stata allentata rispetto alla proposta iniziale, il lavoro sull’aggiornamento di metà ciclo dell’auto è iniziato anni fa, quando lo standard Euro 7 era considerevolmente più severo. Quando abbiamo iniziato con lo sviluppo, non c’era una chiara comprensione di quando sarebbero state rilasciate le regole Euro 7. Ad un certo punto, devi iniziare lo sviluppo. Altrimenti, non rispetterai la tempistica.” Parole e musica di Grünitz che quindi ha dovuto fare di necessità virtù.

Volkswagen Golf GTI

In realtà, i numeri dicono che in fondo la scelta di Volkswagen è tutt’altro che impopolare. Solo il 5% dei clienti in tutto il mondo ha optato per il cambio a sei marce, mentre il restante 95% ha optato per il cambio automatico a doppia frizione. Il cambio manuale a sei marce era disponibile in Europa anche sulle versioni minori della Golf posizionate sotto i modelli GTI e R performance. Resta da vedere se continuerà ad essere così con il prossimo aggiornamento che debutterà presto, dopo la sua anteprima al CES 2024. Ad ogni buon conto, secondo logica, passando solo al DSG, il restyling della Golf GTI e R avrà un prezzo di partenza più alto. Staremo a vedere.