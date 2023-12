Volkswagen Golf GTI elettrica: frontale in anteprima

Con il 2024 ormai prossimo, l’attenzione dei fan è focalizzata sul restyling della Volkswagen Golf GTI. Al momento manca una data ufficiale di lancio, ma è certo che arriverà l’anno prossimo. Sarà principalmente un aggiornamento, quindi è saggio mantenere le aspettative basse. L’essenza del modello rimarrà fondamentalmente la stessa, con possibili miglioramenti per esaltare i suoi punti di forza e colmare eventuali lacune.

Attualmente, il marchio tedesco non sta attraversando un periodo di prosperità, come ammesso dal CEO Thomas Schafer. Il dirigente ha ordinato ai suoi collaboratori di tagliare le spese di ben 10 miliardi di euro entro il 2026, e a pagarne il prezzo sarà soprattutto il personale amministrativo.

Volkswagen Golf GTI elettrica: il frontale in uno sketch

Si stima che possa essere a rischio un quinto degli impiegati. I sindacalisti si sono schierati contro questa politica decisa dall’alto dirigente, guidati da Daniela Cavallo, molto chiara nelle sue dichiarazioni. Secondo lei, la filosofia adottata da Schafer non porterà a nulla di positivo all’interno di VW. Le mosse restrittive potrebbero contribuire a disunire la squadra, favorendo ciò che lei definisce una “tempesta perfetta”. Anche durante l’incontro con l’AD qualche settimana fa, sono state sollevate obiezioni contro questa politica.

D’altra parte, il massimo esponente di VW ritiene che sia una mossa necessaria per rilanciare il marchio, rimettendo in moto la macchina. Solo il tempo dirà chi avrà ragione, ma è certo che la Volkswagen Golf 9 sarà una delle principali novità, anche nella sua versione GTI. Seguirà l’elettrificazione della proposta base nel 2026, portando inevitabili e significativi cambiamenti, alcuni derivanti dalle nuove logiche legate all’alimentazione.

Durante gli incontri con la stampa, Schafer ha parlato del desiderio di riportare quel “family feeling” tipico della Golf degli anni Novanta. Le prime auto elettriche di Wolfsburg presentavano un design futuristico, volto a catturare l’attenzione. Allora il pubblico era piuttosto scettico sulle potenzialità delle auto a batteria, mentre oggi rappresentano una realtà solida, soprattutto in alcuni mercati. E quale modo migliore per mantenere gli obiettivi se non con la Golf stessa?

Su Instagram, il capo del design, Andres Mindt, ha condiviso uno schizzo del frontale della prossima generazione di GTI, sottolineando i risultati significativi ottenuti nel corso dei decenni. Presentata per la prima volta al Salone dell’Automobile di Francoforte nel 1975 con un programma iniziale di 5.000 unità, oggi ne sono state vendute 2,8 milioni. Un futuro a zero emissioni potrebbe ulteriormente incrementare questi numeri