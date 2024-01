Volkswagen tagli i prezzi dei modelli ID anche in Italia

Buone notizie anche per il mercato italiano, Volkswagen ha deciso di ridurre i costi sua gamma ID di veicoli elettrici in alcuni paesi europei, tra cui Norvegia, Francia, Svezia, Belgio e anche Italia. A dispetto di quanto comunicato in precedenza, ossia che non avrebbe partecipato alla riduzione dei prezzi avviata da Tesla l’anno scorso, il Gruppo VW ha invece cambiato strategia.

La gamma ID scende di costo

L’obiettivo del gruppo Volkswagen è chiaro e con questa mossa intende aumentare le proprie vendite andando a sfruttare quelli che sono gli incentivi proposti in alcuni paesi. A tal proposito, infatti, l’azienda ha affermato che le variazioni di prezzo “ci consentiranno di raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi commerciali”. La situazione vari da paese a paese in Europa, ma lo scopo della missione è sempre lo stesso; rientrare nelle fasce di prezzo al fine di ottenere gli incentivi statali e permettere ai clienti di beneficiare degli sconti per acquistare le auto proposte dalla gamma.

Infatti, grazie ai nuovi tagli di prezzo, quasi tutte le versioni di ID.3, ID.4 e ID.5 possono ora beneficiare di un incentivo governativo per i veicoli elettrici in Francia. Per i nostri cugini oltralpe la valutazione è tra tra € 5.000 e € 7.000. Per l’occasione Volkswagen ha anche introdotto i nuovi allestimenti ID e Life Max. Per ID.3 il modello base ora parte da 39.990 euro. La ID.4 è ora disponibile a partire da 43.990 euro, mentre la ID.5 parte da 55.326 50.500 euro. ID.5 Life Max invece costerà addirittura 8000 euro in meno rispetto a prima. Cambiamenti simili sono stati apportati in Norvegia. Ad esempio, l’ID.3 ora parte da 358.000 corone norvegesi.

Volkswagen, i nuovi prezzi

Mentre gli appassionati del controllo totale si disperano per l’addio al cambio manuale sulla prossima Golf GTI, coloro che invece puntano alle auto elettriche per rispettare le decisioni della politica sono sicuramente più interessati al mero risparmio economico. A tal proposito i tagli dei prezzi di Volkswagen cascano a fagiolo. Cambiamenti importanti anche per Belgio e Svezia, dove i nuovi costi permettono alla gamma di rientrare negli incentivi del bonus EV. In Svezia sono state introdotte anche nuove versioni entry-level dei modelli ID del marchio. Naturalmente, un occhio di riguardo anche al mercato interno.

I tedeschi lieti di sapere che VW sta finanziando i sussidi per i veicoli elettrici che sono stati recentemente eliminati dal governo federale. La VW ID.3 ha ora un prezzo di circa 39.995 euro in Germania. E l’Italia? Nel nostro Paese Volkswagen ha introdotto le versioni Pro Edition Plus di ID.3, ID.4 e ID.5 che costano circa 1000 euro in più delle vecchie versioni Pro, ma sono dotate di equipaggiamento standard extra per un valore di circa 9800 euro.