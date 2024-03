Volkswagen ID.Unyx: svelata la SUV coupé elettrica per conquistare la Cina

Aggiungi un posto a tavola, perché c’è una Volkswagen ID.Unyx in più. Il sito del ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese (MIIT) ha svelato delle prime gustose anticipazioni sulla nuova arrivata nella gamma del colosso tedesco, chiamato ad attuare dei provvedimenti per ottenere il successo auspicato nella Repubblica del Dragone. Fin qui i risultati conseguiti hanno lasciato, infatti, a desiderare, data anche la vasta concorrenza da affrontare e superare.

Mettersi in luce in un mercato tanto pregno di interessanti realtà impone uno sforzo supplementare e la speranza delle parti è, ovviamente, di aver pescato il jolly dal mazzo con la vettura appena illustrata, un SUV coupé elettrico il cui aspetto vi sembrerà forse familiare. Il motivo? Ve lo spieghiamo subito, senza farvi rimanere con l’eterna curiosità: è “gemella” della Cupra Tavascan. In fondo, il brand spagnolo fa sempre parte del VW Group, pertanto un’operazione del genere era ed è assolutamente fattibile, piena di interessanti vantaggi, tra cui le economie di scala messe a segno.

ID.Unyx: la nuova elettrica di Volkswagen per il mercato cinese

Le due proposte hanno parecchio in comune sotto il piano estetico, ad esempio le fiancate, con cerchi in lega da 21 pollici di diametro e le maniglie a filo carrozzeria. Tuttavia, la Volkswagen ID.Unyx è leggermente allungata (4.663 mm contro i 4.644 della Tavascan) e più alta (1.610 mm contro 1.597 mm). L’esemplare teutonico integra, inoltre, paraurti meno aggressivi e gruppi ottici di forma differente. Alla pari della Tavascan, la Volkswagen ID.Unyx è proposta in due differenti varianti di potenza.

La meno performante RWD a motore singolo sprigiona 230 CV, ben 56 in meno della controparte, mentre la AWD dispone delle medesime specifiche tecniche: grazie a una seconda unità collocata sull’asse anteriore da 109 CV, genera complessivamente una potenza di 340 CV. Per quanto riguarda la velocità massima, essa è di 160 km/h, 20 in meno della Tavascan. Ad alimentare il powertrain ci pensa la batteria agli ioni di litio, fornita dalla specialista CATL, da 77 kWh netti. Bocche sigillate, invece, sulla percorrenza, che, stando alle indiscrezioni, supererà i 500 km in entrambe le proposte.

La fabbricazione della Volkswage ID.Unyx sarà di competenza della VW Anhui, una joint venture tra la Casa tedesca e l’Anhui Jianghuai Automotive Group, presso lo stesso stabilimento della Tavascan, e sarà presentata in occasione del Salone di Pechino, davanti al pubblico locale. Gli sforzi profusi saranno sufficienti a ottenere un deciso boost nelle immatricolazioni.