Gruppo Volkswagen, nuovo corso in Italia: cosa cambia

Il Gruppo Volkswagen annuncia degli importanti cambiamenti per quanto riguarda la divisione italiana. A partire dal 1° luglio 2024 ne gestirà la distribuzione Porsche Holding Salzburg, società del conglomerato già operativa in Austria e in diversi altri mercati. Gli ottimi risultati conseguiti negli anni di attività ha portato all’investitura, ufficialmente comunicata dal CEO Marcus Osegowitsch, con lettera dell’11 marzo 2024, ai partner di VW, Audi, Seat, Cupra, Skoda e VW veicoli commerciali con lettera dell’11 marzo 2024 sottoscritta dal CEO Marcus Osegowitsch.



Nuovo corso per il Gruppo Volkswagen in Italia

In un’industria contraddistinta da continue trasformazioni, hanno inciso sulla decisione le eccellenti professionalità insite nella squadra, che hanno permesso di costituire un modello di business efficiente. Spesso si commette l’errore di vedere esclusivamente gli ostacoli da affrontare lungo il cammino; tuttavia, esiste pure il rovescio della medaglia. Comunque, le modalità di gestione della rete saranno confermate, giacché vige soddisfazione per i traguardi tagliati e non si avverte la necessità di stravolgere le dinamiche.

Dal canto suo, Marcus Osegowitsch esprime ottimismo riguardo al futuro circa il conseguimento degli obiettivi prestabiliti, in linea con le elevate aspettative del colosso della mobilità. Sente che il provvedimento attuato si tradurrà in un consolidamento del network e verranno, pertanto, affrontate al meglio le numerose sfide poste lungo il cammino.



Sulle ragioni del provvedimento comunicato negli ultimi giorni incidono una sere di fattori. Innanzitutto, è figlio delle sfide che il mercato automobilistico prevede al giorno d’oggi. Con l’avvento di tecnologie inedite, la crescente attenzione alla sostenibilità e l’emergere di nuovi modelli di business, serviva chiamare una decisa svolta. Inoltre, l’idea è di ottenere una maggiore efficienza, fondamentale nella prospettiva del fatturato e, dunque, dei dividendi da corrispondere agli azionisti. Tra le candidate, i piani alti hanno preferito scommettere su Porsche Holding Salzburg per via della comprovata esperienza nella distribuzione dei veicoli del Gruppo Volkswagen in vari territori.