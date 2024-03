Golf Volkswagen: 50 anni di innovazione per l’utilitaria leggendaria

Correva il marzo del ’74, più precisamente il giorno 29. Sono passati ben cinquanta anni dalla produzione di un modello diventato icona: la Golf. Così, oggi, Volkswagen festeggia i suoi 50 anni con la sua ottava generazione.

Nata 50 anni fa, come erede del Maggiolino, la Golf del 1974 di presentava come evoluzione dal design moderno e accattivante, un rinnovamento del passato. Ha segnato l’albeggiare di un’era destinata a rivoluzionare il contesto automobilistico. Da quel giorno, infatti, è stata capace di conquistare il cuore di milioni di automobilistici in tutto il mondo, con oltre di 37 milioni di esemplari usciti dalle fabbriche Volkswagen.

La Golf rimane una delle auto più vendute di tutti i tempi, probabilmente per il suo ‘lato pratico‘; è compatta, versatile e accessibile.

Oltre ad avere tutte le caratteristiche di un’utilitaria funzionale, è stata negli anni costantemente innovata e al passo con i tempi, migliorandosi e ottimizzando affidabilità e prestazioni.

Oggi Volkswagen festeggia i cinque decenni di storia della sua iconica Golf, arrivando all’ottava generazione. Con i suoi modelli innovativi e all’avanguardia è riuscita comunque a mantenere il suo spirito libertino di sempre. E per celebrare, in occasione dell’anniversario Golf, il marchio tedesco allestirà il museo di Wolfsburg, in Germania dedicato all’iconica vettura.