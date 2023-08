Volkswagen Golf restyling: tante novità per le motorizzazioni

In casa Volkswagen si lavora da tempo al restyling della Volkswagen Golf. L’aggiornamento di metà carriera dell’ottava generazione della segmento C, oramai ex best seller del mercato europeo, rappresenta un momento molto importante per Volkswagen che continuerà a puntare sulla Golf per i prossimi anni. Secondo le ultime indiscrezioni, la casa tedesca ha in cantiere tante novità per le motorizzazioni della Volkswagen Golf restyling. Ecco i dettagli:

Volkswagen Golf restyling: le novità in arrivo

La nuova Volkswagen Golf restyling non presenterà solo un facelift ma introdurrà tante novità anche dal punto di vista tecnico. Volkswagen punterà sempre di più sull’elettrificazione per sostenere la sua Volkswagen Golf. In arrivo, quindi, ci sono diverse novità per la gamma con le versioni ibride della segmento C che dovrebbero diventare più potenti.

Da segnalare, inoltre, la possibile introduzione di una batteria più capiente, in modo da aumentare l’autonomia in modalità a zero emissioni. Possibile, inoltre, l’uscita di scena del motore 1.4 TSI che sarà sostituito dal nuovo e più moderno 1.5 TSI EVO. Quest’unità, grazie al sistema mild hybrid, potrà garantire ottime prestazioni ma senza trascurare consumi ed emissioni.

Buone notizie anche per chi attende la nuova Volkswagen Golf restyling per acquistare una variante diesel. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il 2.0 TDI sarà adeguato con l’introduzione del sistema mild hybrid che troverà spazio anche sul 2.0 TSI a benzina. Quest’aggiornamento non si limiterà alle versioni base della gamma della Golf.

Anche le versioni “sportive” GTD, GTI e R registreranno l’arrivo dell’elettrificazione per poter soddisfare gli standard, sempre più stringenti, su consumi ed emissioni. Le novità in arrivo, quindi, sono numerose. Volkswagen intende aggiornare in modo significativo la sua Golf. Anche se non si tratterà di una nuova generazione, l’aggiornamento in arrivo il prossimo anno sarà fondamentale per il futuro della vettura.

