ID.Buzz GTX: il fascino vintage incontra l’innovazione elettrica

E se fosse possibile viaggiare nel tempo? Con Volkswagen oggi diventa quasi realtà con il suo nuovo ID.Buzz GTX: un mezzo che unisce il fascino vintage con l’innovazione della mobilità elettrica. Il suo design si ispira al Maggiolino e ai furgoncini hippie degli anni ’60, ma con un tocco moderno e tecnologico. Questa è la versione “Bulli” più potente e performante del rivoluzionario minivan di Volkswagen che conquista le famiglie sportive.

ID.Buzz GTX: stile e personalità inconfondibili

Un veicolo che si distingue per la sua originalità e che di certo non passa inosservato per le strade. Le linee morbide e arrotondate rimandano al passato richiamando l’iconico Maggiolino.

Il frontale dell’ID.Buzz GTX si distingue per la sua personalità decisa e grintosa. Caratterizzato da una griglia di ventilazione a nido d’ape, conferisce al veicolo un look sportivo e aggressivo. Ai lati del paraurti sono presenti degli elementi aerodinamici che contribuiscono a migliorare la stabilità e la tenuta di strada del veicolo. Questi, sono realizzati in materiale leggero e resistente e perfettamente integrati nel design del frontale.

Le luci a LED a forma di freccia donano un tocco di modernità e tecnologia al frontale ID.Buzz GTX. La loro luminosità rendono il veicolo ben visibile anche in condizioni di scarsa illuminazione.

L’ID.Buzz GTX monta di serie cerchi in lega da 19 pollici. Opzionali, per chi desidera un look ancora più aggressivo, sono disponibili cerchi da 21 pollici in nero lucido, come i modelli Caracas e Townsville.

L’ID.Buzz GTX si veste di una gamma di colori accattivanti, offrendo sette tinte monocolore e quattro bicolore. Tra le novità spicca l’inedita vernice Cherry Red, una tonalità vibrante e passionale che esalta il carattere sportivo del veicolo.

La nuova griglia di ventilazione, gli elementi aerodinamici, le scritte GTX e i gusci degli specchietti esterni sono proposti in nero lucido, creando un elegante contrasto con la carrozzeria e sottolineando così l’anima grintosa dell’ID.Buzz GTX.

L’abitacolo dell’ID.Buzz GTX: un’oasi di lusso e relax

Ogni dettaglio del ID.Buzz GTX è curato con attenzione, dai materiali pregiati alle finiture impeccabili, creando un’atmosfera di lusso e relax.

L’abitacolo si distingue per il suo design raffinato e ricercato, che unisce stile e comfort. I sedili anteriori – avvolgenti e dal design tipico del brand – si presentano con rivestimenti in microfibra ArtVelours Eco nera, impreziositi da un nuovo motivo a rombi. Le cuciture a contrasto rosse e i bordini dello stesso colore donano un tocco di sportività e dinamismo, mentre la regolazione elettrica con funzione Memory garantisce grande comfort di seduta.

Il volante multifunzione è rivestito in pelle e presenta cuciture a croce rosse. Un’elegante applicazione rossa della mascherina centrale e la scritta GTX cromata integrata completano il look distintivo e ricercato.

Il bagagliaio di ID. Buzz GTX diventa flessibile per ogni esigenza, adattandosi alle necessità con un vano bagagliaio versatile e capiente, grazie alle configurazioni su misura, con una capacità di 306 litri anche con sette persone a bordo.

Il tetto panoramico Smart Glass, con una superficie in vetro di 1,5 metri quadrati, si estende completamente sopra la prima e la seconda fila di sedili. Questo è realizzato in vetro multistrato con una pellicola a cristalli liquidi Polymer Dispersed Liquid Crystal e può essere commutato elettronicamente da trasparente a opaca.

Tecnologia a bordo dell ID.Buzz GTX

ID. Buzz GTX non è solo un veicolo dal design accattivante, ma anche un concentrato di innovazione tecnologica.

Infatti, è dotato di un display head-up e sistemi infotainment di ultima generazione. Il comodo touchscreen da 12,9 pollici risulta intuitivo da usare e la barra touch luminosa ti permette di regolare la temperatura e il volume con un semplice tocco.

L‘assistente vocale IDA è sempre al servizio per rispondere ai comandi vocali e aiutare a trovare informazioni su Wikipedia e non solo. Entro la fine dell’anno, l’integrazione con ChatGPT permetterà di ottenere risposte ancora più complete e precise utilizzando un linguaggio naturale.

E l’App Wellness permette di personalizzare la esperienza di guida regolando illuminazione, suono, climatizzazione e molto altro ancora.

Inoltre, grazie al Park Assist Plus si può parcheggiare l’auto automaticamente e l’Exit Assist che aiuta a uscire dall’auto in sicurezza. Grazie alle dotazioni tecnologiche di Volkswagen ID dispone di tante altre funzioni per parcheggiare e spostare il mezzo con l’app per smartphone, anche in ‘Remote‘; senza dover essere al volante.

Il cuore pulsante di ID. Buzz GTX: potenza e autonomia

Veniamo alla parte migliore del mezzo; la sua potenza e cuore pulsante. ID. Buzz GTX sfreccia sulla strada con la sua trazione integrale elettrica 4Motion, frutto dell’abbinamento di due motori: uno sincrono a magneti permanenti da 286 CV sull’asse posteriore e uno asincrono da 109 CV sull’asse anteriore. Insieme, sprigionano una potenza di 340 CV, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,5 secondi e una velocità massima di 160 km/h.

L’autonomia? Niente male: 423 chilometri per la versione Pro con batteria da 79 kWh, che sale a 482 chilometri per la versione a passo lungo con batteria da 86 kWh.

E siamo sicuri che ricarica veloce? Certo; con una colonnina di ricarica rapida DC, bastano 25 minuti per passare dal 10 all’80% con la batteria da 79 kWh e meno di mezz’ora con la batteria da 86 kWh.

Inoltre è perfetto per i viaggi lunghi grazie al precondizionamento in viaggio scalda la batteria per ottimizzare la ricarica. Si può attivare manualmente o tramite il sistema di navigazione con Ev Route Planner, che pianifica soste e tappe intermedie.