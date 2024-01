VinFast Wild: il pick-up elettrico che sfida la tradizione

Ai poli opposti del globo terracqueo si stanno attualmente svolgendo due eventi imperdibili per gli appassionati di auto e tecnologia. Mentre in Giappone è in corso il Salone dell’Auto di Tokyo, negli Stati Uniti si tiene il CES di Las Vegas. Ha scelto di volare fino negli Stati Uniti il giovane marchio VinFast, principale produttore di veicoli elettrici del Vietnam. Nonostante il Paese asiatico non abbia una grande tradizione nel settore automobilistico, l’azienda ha attirato presto l’attenzione generale, grazie anche al prezioso contributo di VinGroup, la società proprietaria, leader in vari settori, tra cui l’immobiliare e la tecnologia. Durante l’esposizione al CES, ha svelato la VF Wild, un pick-up mid-size di dimensioni medio-grandi destinato al pubblico locale e ad altri territori maturi nel campo della mobilità sostenibile. In altre parole, possiamo dimenticarci di vederlo in Italia, dove le auto elettriche continuano a essere una nicchia forte. Mancano le condizioni di base per rendere fattibile un’operazione del genere, che avrebbe il destino segnato fin dall’inizio.

VinFast Wild: un pick-up elettrico elegante e potente per gli Stati Uniti

La VinFast Wild ha un aspetto imponente: lunga 5.324 mm e larga 1.997, è imponente, ma al tempo stesso elegante e dinamica. Merito anche del contributo al Centro Stile interno di un’eccellenza italiana, la Torino Design, oltre allo studio GoMotiv. Rispetto ai soliti pick-up, le forme hanno un approccio meno rigoroso, tendenti al genere coupé, da cui un aspetto più brioso e raffinato. Grazie alla separazione elettrica fra cassone e cabina, la lunghezza di carico colloca la VF Wild ai vertici del segmento. Inoltre, i sedili posteriori si ripiegano automaticamente, ottimizzando al massimo ogni centimetro.

Per quanto riguarda il powertrain, la VF Wild sprigiona una potenza di 402 CV, per uno sprint da 0 a 100 km/h in 8 secondi. La batteria ha una capacità di 100 kWh, tradotta in un’autonomia di circa 450 km. Sulla finestra di lancio i portavoce aziendali presenti alla kermesse parlano genericamente del 2024, senza fornire date esatte. Sono anche restii a rivelare il prezzo, anche se dovrebbe essere competitivo rispetto ai diretti concorrenti. La nuova aggiunta alla gamma ha il compito di consolidare VinFast a livello internazionale, attualmente protagonista di un processo di espansione capillare. La proposta vietnamita ha ottime credenziali da giocarsi oltre oceano, dove i pick-up sono i protagonisti nel settore automobilistico.