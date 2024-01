Praga Bohema entra in produzione grazie all’aiuto di Nissan

Le hypercar sono auto davvero speciali, ma vederle concretizzarsi è merce rara. La Boheme di Praga però sembra pronta a fare il grande passo. Struttura in carbonio, dinamica da corsa e motore Nissan GT-R. E cosa si può volere di più? Andiamo a dare uno sguardo al modello e rifacciamoci gli occhi.

Un concetto che sta per diventare realtà

La particolarità di questa Bohema targata Praga, importante azienda ceca che sviluppa hypercar, è proprio il suo concretizzarsi. Insomma, questa supercar sta per arrivare su strada e il merito è sicuramente di chi ci sta lavorando in modo tale da rendere possibile una rarità del genere. Quando si parla di hypercar infatti si parla di prodotti da sogno, vetture che ci fanno volare con l’immaginazione e ci offrono un futuro che forse un giorno arriverà, ma che non è certo. Pensiamo ad esempio al tuning di Mansory con le sue auto volanti. Con Praga abbiamo invece qualcosa di estremamente concreto.

Presentata per la prima volta nel 2022, la Bohema è alimentata da un motore V6 da 3,8 litri preso in prestito dalla Nissan GT-R. Il motore in questione è in grado di erogare 700 CV grazie a una coppia di nuovi turbocompressori. Grazie alla sua struttura in fibra di carbonio, l’auto pesa meno di 1.000 kg, cosa che Praga spera la renderà un mostro da pista. L’auto ha superato un’intensa fase di test che ha dato risultati particolarmente esaustivi. È stata collaudata su circuiti di fama mondiale come Spa-Francorchamps in Belgio, Red Bull Ring in Austria e Nurburgring in Germania.

Praga Bohema per collezionisti e non solo

L’azienda ceca spera che questo renda la Bohema attraente per i collezionisti di hypercar. Naturalmente, trattandosi di un modello reale e concreto che presto arriverà su strada, non solo i collezionisti potranno interessarsene. Insomma, non stiamo parlando di un veicolo da tenere in garage solo per bella mostra. Certo, il prezzo di ben 1,36 milioni di euro lo rende un prodotto praticamente inavvicinabile ai comuni mortali. Costruita a mano nello stabilimento Praga nella Repubblica Ceca, l’azienda prevede di consegnare i primi esemplari della Bohema ai clienti nella prima metà dell’anno. La produzione durerà quattro anni, ma la casa automobilistica afferma che produrrà l’auto solo in numero molto limitato.

Ecco le parole del boss di Praga, Thomas Kasparek, in merito alla produzione imminente della Bohema: “Questa è una pietra miliare importante per Praga nella nostra lunga storia di 117 anni. Siamo particolarmente orgogliosi di iniziare la produzione solo un anno dopo aver presentato il prototipo della Bohema. Stiamo monitorando attentamente ogni fase del processo di costruzione per assicurarci che l’auto di produzione Bohema soddisfi e addirittura superi le aspettative dei nostri clienti.”.