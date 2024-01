Lexus RZ 450e F Sport Performance: la BEV che non ti lascerà indifferente

Tra le varie auto che hanno presenziato al Salone dell’Auto di Tokyo 2024, Lexus ha svelato la RZ 450e F Sport Performance. Questo modello promette di regalare intense emozioni al pubblico di riferimento, alla perenne ricerca di modelli prestanti e facili da guidare, meglio ancora se rispettosi del Pianeta. Benché sulle BEV continuino a circolare delle storie (ascrivibili a “leggende metropolitane”), secondo cui siano asettiche e poco virili, in realtà è tutta una questione di saperle realizzare.

Lexus RZ 450e Performance: pensata per bruciare le rivali sul tempo

Forte dell’esperienza maturata nei veicoli green, soprattutto nell’ibrido (la vera specialità della casa), il Gruppo Toyota sa esattamente in che modo conquistare l’interesse generale. La vettura in questione porta in dote delle caratteristiche sensazionali, capaci di ammaliare una platea ampia e molto esigente. In particolare, uno dei principali punti di forza consiste nel design, sportivo e aggressivo, volto a rispecchiare la personalità generale. Gli interni sono, invece, raffinati, degni di una macchina di caratura premium, habitat naturale del produttore, mentre il sistema di propulsione coniuga animo green e potenza.

Gli esterni presentano due alettoni posteriori in fibra di carbonio, cerchi in lega da 21 pollici e pinze dei freni verniciate di blu. In merito, invece, alla carrozzeria, essa è disponibile in due differenti tonalità, il nero e l’argento, le più sobrie e ricercate dalla potenziale clientela. Mettendo piede nell’abitacolo, il veicolo propone un ambiente elegante e studiato nei minimi particolari, valorizzato da sedili in pelle Ultrasuede e volante multifunzione in pelle sintetica. Inoltre, le velleità sportive vengono espresse attraverso cuciture a contrasto e accenti blu. Nel complesso, l’effetto è parecchio gradevole, capace di soddisfare a pieno i gusti dell’acquirente.

Per quanto riguarda, invece, la motorizzazione, la Lexus RZ 450e F Sport Performance conta su una batteria agli ioni di litio da 71,4 kWh, che incorpora una coppia di motori elettrici, uno per ciascun asse. Nel complesso, la potenza totale erogata è di 313 CV e 435 Nm di coppia motrice massima. Ciò permette di completare lo “0-100” in 5,7 secondi e di conseguire una velocità massima di 200 km/h. Le vendite in Giappone apriranno verso la fine di marzo e costituiranno un’esclusiva del territorio. Se avevate pregustato l’avvento nei concessionari italiani, vi conviene mettervi l’anima in pace, poiché saranno complessivamente realizzate appena 100 unità, vendute al prezzo di 7,5 milioni di yen l’una, corrispondenti a circa 56 mila euro al tasso di cambio attuale.