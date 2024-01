Mazda Spirit Racing RS sta per entrare in produzione

Auto sportive con motore rotativo, ossia con motore a combustione che funziona effettuando la rotazione dell’intero complesso dei cilindri attorno all’albero-motore. Mazda ha spinto molto su questo tipo di auto durante la sua partecipazione al Salone dell’auto di Tokyo e la conferma arriva con i due modelli entrati in produzione. Stiamo parlando della Spirit Racing RS e la Spirit Racing 3.

Al via la produzione

L’accenno al ritorno dell’auto sportiva con motore rotativo è stato come detto fortemente accennato durante l’evento in patria, ma la buona notizia è che Mazda ha già annunciato che la Spirit Racing RS e la Spirit Racing 3 stanno per entrare nella fase di produzione. La prima è basata sulla MX-5 Miata venduta in patria con il nome di Roadster, mentre la seconda è la berlina Mazda3. Entrambi i modelli saranno ovviamente lanciati sul mercato con il marchio Mazda Spirit Racing.

L’obiettivo dell’azienda nipponica è quello di lanciare vetture focalizzate sulla pista, con sospensioni e miglioramenti aerodinamici che utilizzino ciò che hanno imparato durante le gare effettuate nella Super Taikyu Series, una serie di gare di resistenza giapponese iniziata nel 1991. I modelli che fanno da ispirazione a tali vetture sono stati già modificati sia esteticamente che internamente, e ci si attende quindi che anche i nuovi modelli prendano spunto da tali modifiche. Per quanto riguarda la potenza, invece, nessun accenno a migliorare di questo tipo.

Mazda Spirit Racing RS e Spirit Racing 3

Cos’altro sappiamo in merito a questi due nuovi modelli che stanno per entrare nella fase di produzione? Abbiamo già detto che entrambi saranno accomunati dal medesimo marchio, quindi presenteranno il logo Mazda Spirit Racing. Inoltre, sappiamo che ruote Rays con pneumatici Bridgestone Potenza. Per secolare ulteriormente dobbiamo poi farci ispirare dai modelli che fungono da ispirazione alle due auto in questione. Ad esempio, la Miata ha una coppia di sedili avvolgenti Recaro con imbracatura da corsa e un volante rivestito in Alcantara. È dotata di freni Brembo, terminale di scarico allargato, e una serie di decalcomanie sul kit della carrozzeria.

La Mazda3, invece, ha uno splitter anteriore insolitamente grande, minigonne laterali allargate e uno spoiler posteriore in fibra di carbonio. Anche in questo caso si è optato per terminali di scarico grandi e freni Brembo. All’interno presenta sedili Recaro avvolgenti, cuciture rosse e dettagli in Alcantara. Insomma, mentre i fans di Mazda attendono la presentazione fissata per il 30 gennaio della prossima CX-70, ecco un altro interessante progetto che sicuramente desterà la curiosità degli appassionati nei mesi a venire.