Renault: sempre più veicoli commerciali in futuro?

Se queste sono le premesse, allora Renault sembra avere tutte le credenziali adatte a un ruolo di assoluto protagonista anche nei prossimi anni. Da qui in futuro, la Casa francese lancerà diverse produzioni con grandi velleità. La maggior parte consiste in autovetture, tuttavia anche i veicoli commerciali del marchio d’Oltralpe godono di buona forma, tra le frecce al suo arco in certi territori, come il Regno Unito. In particolare, i veicoli commerciali leggeri hanno aumentato le immatricolazioni. Le prospettive appaiono davvero interessanti, poiché attestano la capacità di adattarsi allo scenario attuale, dove le BEV recitano un ruolo essenziale. La strategia coinvolge anche Alpine, il brand del gruppo specializzato nella produzione di auto ad alta cilindrata. Dacia, sempre parte del conglomerato, si mostra più cauta circa la svolta ecologica. In un recente incontro con la stampa, il presidente del Gruppo Renault, Luca de Meo, ha confermato la differenza di politica tra i due celebri brand.

Renault: il mercato risponde benissimo all’avanzata dei mezzi commerciali

Mentre il capogruppo punta ad avere un portafoglio completamente elettrico entro il 2030, per Dacia e altri veicoli intendono procedere a tappe graduali. Sono state, dunque, confermate le parole di Denis Le Vot, l’amministratore delegato dell’azienda di Mioveni, scettico circa una gamma solo green. Questo perché la produzione rimane ancora molto costosa, troppo a suo avviso per creare delle proposte accessibili. Attualmente, l’unica full electric Dacia continua a rimanere la Spring, sviluppata in Cina. Oggi è impossibile trovare qualcosa di più low cost nel Vecchio Continente.

Ad avvicinarsi maggiormente è la Renault Twingo, anche se Citroen spinge da dietro. Con la presentazione della e-C3, disponibile a partire da poco meno di 24 mila euro, il Costruttore del Double Chevron reclama lo scettro. E lo farà soprattutto dal prossimo anno, quando, se la tabella di marcia verrà rispettata a pieno, immetterà una versione entry-level da 20.000 euro.

Il successo del marchio Renault nel 2023, come dicevamo poco fa, è stato ottenuto soprattutto grazie alla popolarità dei suoi tre veicoli commerciali leggeri (LCV): Kangoo, Master e Trafic. Nonostante la compagnia abbia messo nel mirino i segmenti C e D più redditizi, il SUV Austral ha raccolto una fredda accoglienza, mentre la supermini Clio registra il picco delle vendite di Renault. Non dovendo più competere con la Ford Fiesta, la piccola francesina è un fenomeno commerciale. Le E-Tech ibride piacciono parecchio, oltre le previsioni iniziali. Presto verrà tirato su il velo alla versione di produzione della Renault 5, una BEV compatta che conta di riscuotere altrettanto interesse. Inoltre, svelerà la nuova Renault 4, un crossover compatto sempre a batteria.