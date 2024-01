Game Boy Color al volante: l’idea geniale di un appassionato di automobili

Mai sottovalutare l’immaginazione di un automobilista appassionato e competente. Se pensavate di aver sentito tutto, preparatevi a cambiare idea, perché l’esperimento compiuto da questo conducente è davvero incredibile. La storia, riportata dal magazine AutoPlus, proviene dalla Gran Bretagna, dove un utente, stanco del suo contachilometri standard, ha ideato un componente alternativo impensabile: un vecchio Game Boy Color. Chi era un ragazzino negli anni Novanta ricorderà probabilmente la console portatile, allora molto popolare tra i giocatori. Il contributo che ha dato all’industria videoludica è innegabile, e diversi collezionisti cercano ancora di procurarsi un modello per esporlo nella propria “sala delle reliquie”.

Game Boy Color per gli interni di un’auto

L’internauta, tuttavia, ha avuto un’idea perlomeno atipica. Nel video, pubblicato sia su Instagram che su Facebook, ha attirato l’attenzione degli amici di tastiera, che hanno apprezzato l’originalità e la creatività. Il creatore, di nome James, ha raccontato di essersi ispirato alla forma del dispositivo. Appassionato di elettronica e bricolage, ha voluto creare qualcosa di diverso, pronto a sorprendere.

Ha trasformato il Game Boy Color in modo da accogliere un modulo GPS, che consente di visualizzare la velocità in tempo reale. Inoltre, ha posizionato il contachilometri su un supporto per smartphone, fissandolo al cruscotto della macchina: il risultato è sotto gli occhi di tutti.

James sarà soddisfatto del lavoro svolto? Sì, fino a un certo punto. Sente di poter perfezionare l’idea, aggiungendo ulteriori informazioni come il livello del carburante o la temperatura del motore. A tal proposito, sta valutando di collegare la console alla centralina della vettura. In attesa di scoprire fino a dove riuscirà a spingersi l’intraprendente James, la versione attuale è già sorprendente, una dimostrazione lampante di cosa significhi amare sia le automobili che i videogiochi in modo smodato.

Così, un oggetto obsoleto ha ripreso ad avere utilità. Nella sua semplicità, l’idea di James è efficace e dimostra che, ragionando fuori dagli schemi, è possibile ridare vita a dispositivi altrimenti destinati a prendere polvere in soffitta. Restiamo quindi in attesa di vedere se riuscirà a rendere il contachilometri ancora più utile, o meno. L’asticella è già stata alzata parecchio, ma il talento del video creator promette di sorprenderci ancora una volta.