Volkswagen ID. Polo a meno di 25.000 euro: la versione base è troppo base?

Pare proprio che la promessa sul prezzo sia stata mantenuta, quella che Volkswagen aveva agitato come bandiera alla presentazione mondiale della ID. Polo ad aprile. Poi i configuratori si erano aperti, e la realtà era un’altra: il listino partiva da 33.795 euro per il pacchetto “Life”, allestimento intermedio. La versione base, infatti, sarebbe arrivata dopo.

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Ora eccola qui. Volkswagen ha attivato il configuratore per la variante d’accesso denominata “Trend”, disponibile a 24.995 euro e non solo in Germania: anche Francia e Paesi Bassi possono già ordinarla. Il prezzo promesso, alla fine, esiste davvero.

La dotazione di serie non è quella di un’auto spogliata per colpire il titolo di giornale. L’allestimento “Trend” porta in dote il Side Assist, il Lane Keep Assist con Emergency Assist integrato, i fari full LED con assistenza all’abbagliante automatica, un cruscotto digitale da 10 pollici e un sistema di infotainment con schermo da 13 pollici. Il volante è in similpelle, il climatizzatore è automatico. Non è qui che però conta davvero l’essenza della compatta elettrica (almeno, la tecnologia è scintillante, ma chiede energia).

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Il compromesso sta sotto il pavimento. La ID. Polo Trend monta una batteria LFP da 37 kWh (poco meno della famigerata e fallimentare Fiat 500 elettrica), abbinata a un motore da 115 CV. L’autonomia dichiarata secondo il ciclo WLTP è di 323 chilometri. Sufficiente per la stragrande maggioranza degli spostamenti quotidiani, certo, meno adatta a chi si fa regolarmente l’autostrada con valigie nel bagagliaio. Sui percorsi extraurbani, però, la ricarica rapida DC fino a 88 kW accorcia i tempi, dal 10 all’80% in 23 minuti.

La batteria NMC da 52 kWh, quella con cui gli allestimenti “Life” e “Style” si possono ordinare in alternativa, per ora non è disponibile sulla Trend. Potrà arrivare in seguito, ma al momento la versione base gioca sul campionato di città, periferia e pendolarismo.

Un’elettrica tedesca da meno di 25.000 euro con questa dotazione (ma con qualche chilometro in più di autonomia) potrebbe rimettere in discussione qualche certezza dei costruttori francesi, giapponesi e cinesi che finora presidiavano quella fascia di prezzo.