L’aggiornamento estivo di Tesla, le novità che fanno alzare un sopracciglio

Tesla ha costruito sopra i diversi aggiornamenti software all’anno un modello di business, e l’estate 2026 porta il suo contributo stagionale. Non c’è niente che riscriva le regole del gioco, ma abbastanza da tenere la flotta in movimento verso qualcosa.

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La novità più sostanziale riguarda la navigazione. Il sistema impara le abitudini del conducente, la scuola, la palestra, i percorsi ripetuti, e inizia a suggerirli prima ancora che vengano cercati, integrandoli con le voci del calendario.

Il calcolo del percorso dà priorità alle strade che il guidatore conosce, non a quelle che l’algoritmo considera ottimali. Un compromesso tra efficienza e familiarità che, nella pratica quotidiana, probabilmente vale più di qualche secondo risparmiato. Dall’app, inoltre, si può ora impostare il livello di carica desiderato all’arrivo e cercare i Supercharger per nome.

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Grok fa un passo avanti. L’assistente vocale esce dal perimetro della semplice risposta e inizia a fare cose: chiama, cerca musica, la riproduce, regola il clima, apre il vano portaoggetti. Sembra un salto qualitativo, nella pratica dipende da quante volte il sistema capisce al primo colpo.

Sul fronte infotainment, Tesla ha distribuito una serie di ritocchi che faticano a fare sistema ma che, sommati, riempiono qualche lacuna. Lo schermo posteriore ora può essere bloccato per i passeggeri, Apple Music ottiene la sua coda e il livello di zoom per i display ADAS diventa regolabile.

Le ultime Model 3 e Model Y si aggiornano con nuove animazioni di avvio, cosa che evidentemente era attesa da un po’. Poi c’è il Karaoke che registra le performance vocali a veicolo fermo e le salva nel profilo del proprietario.

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L’app guadagna anche la possibilità di visualizzare e condividere le statistiche sull’uso della guida autonoma. Per chi usa Autopilot in modo intensivo, potrebbe diventare un punto di riferimento.

Tesla chiude ogni stagione con questi pacchetti, e la logica è sempre quella di tenere la flotta aggiornata senza aspettare un nuovo modello. Funziona, soprattutto se il confronto è con chi, dall’altra parte del mondo, sforna feature nuove ogni sei settimane.