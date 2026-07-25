Lamborghini Huracan da 800 CV pronta per il deserto: non è stata prodotta a Sant’Agata

La Lamborghini Huracan Sterrato sembrava già un’idea ai limiti del buon senso, poi è arrivata la Rezvani Dune, e la Sterrato improvvisamente sembra un crossover da supermercato.

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La Dune è il risultato di una collaborazione tra Rezvani, la casa californiana specializzata in veicoli al limite del lecito, e VF Engineering. La base è una Huracan, ma il lavoro è stato quello di prendere il V10 da 5,2 litri e portarlo a 800 CV grazie a un sistema di sovralimentazione, poi costruirci intorno una macchina da deserto che sembri uscita direttamente dal set di un film di fantascienza. Non a caso il nome è Dune.

Il lavoro di ingegneria sulle sospensioni è dove la Rezvani smette di fare solo spettacolo. Il telaio della Huracán viene sollevato di 11,4 centimetri rispetto all’assetto originale; aggiungendo gli pneumatici da fuoristrada, la quota totale raggiunta è di 15 centimetri.

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A gestire le diverse superfici ci pensa un Advanced Terrain Management System programmato ad hoc, con modalità specifiche per sabbia, fango, roccia, percorsi Baja, neve e asfalto ordinario.

Gli interni restano quelli della Huracan di partenza, e non è necessariamente un difetto, considerato da dove si parte, con l’aggiunta di loghi Rezvani e dieci combinazioni di personalizzazione disponibili. Per chi guida in fuoristrada, la visibilità conta: la Dune monta quindi un sistema di luci ausiliarie esterne pensato proprio per gli ambienti off-road.

La produzione sarà limitata a sette esemplari. Sette. Il deposito per la prenotazione è fissato a 1.500 dollari, mentre il prezzo definitivo non è stato ancora comunicato, ma le stime parlano di una cifra che difficilmente scende sotto i 500.000 dollari. Il che pone la Rezvani Dune in un territorio dove la razionalità economica smette di essere una variabile rilevante.

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Chi compra una Lamborghini da fuoristrada da 800 CV in edizione limitata a sette pezzi? Probabilmente la stessa persona che trova la Huracán Sterrato persino troppo sobria.