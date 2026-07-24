Noleggio sociale in Italia: la misura da 100 euro al mese per un’auto nuova

Se sembra troppo bello per essere vero, è perché in parte lo è, ma il programma esiste, è finanziato con 50 milioni di euro e porta la firma del ministro Adolfo Urso insieme ad ACI. Si chiama noleggio sociale a lungo termine, nasce dal DPCM Automotive del 10 giugno 2026 e ha l’obiettivo di rinnovare un parco auto italiano che invecchia peggio di certi vini dimenticati in cantina.

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Il meccanismo è semplice. Le persone fisiche con ISEE sotto i 30.000 euro potranno noleggiare un’auto nuova, categoria M1, almeno Euro 6, emissioni non oltre 135 g/km, a 100 euro mensili IVA inclusa, per un minimo di 36 mesi e fino a 12.000 km all’anno. Nel canone entrano assicurazione, manutenzione, soccorso stradale e bollo. Nel canone c’è quasi tutto tranne la benzina.

C’è però una condizione d’ingresso che vale la pena sottolineare: bisogna rottamare un veicolo fino a Euro 4, posseduto da almeno 12 mesi. Niente vecchie auto in regalo ai parenti. Chi supera i 36 mesi può anche comprare il mezzo con uno sconto del 10% sul valore di mercato.

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Il programma sarà gestito da ACI fino al 30 giugno 2030. Nella fase sperimentale coinvolgerà circa 3.000 vetture, con possibilità di espansione se i numeri tornano. Le domande andranno presentate tramite sportello telematico, ancora da definire nei dettagli, e le graduatorie seguiranno l’ordine cronologico di arrivo. Si preannuncia l’ennesimo Click Day: sveglia presto, connessione stabile, sangue freddo.

Geronimo La Russa, presidente ACI, ci tiene a distinguere il progetto dalla logica del bonus una tantum: non un incentivo, dice, ma un servizio sociale strutturato. Urso parla invece di “svolta netta” nelle politiche automotive, e segnala che il DPCM destina risorse anche al rafforzamento della filiera produttiva tramite Accordi per l’innovazione e mini Contratti di sviluppo.

L’Italia ha uno dei parchi circolanti più vecchi d’Europa. L’età media delle auto supera i dodici anni, e la quota di vetture pre-Euro 5 è ancora consistente. Rinnovarlo con strumenti selettivi è un approccio più chirurgico rispetto agli incentivi a pioggia degli anni scorsi.