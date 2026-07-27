Addio Discovery Sport: Land Rover manda in pensione il SUV che salvò i conti

Undici anni sono tanti per qualunque automobile e per la Discovery Sport, evidentemente, sono stati abbastanza. Land Rover ha confermato che la produzione del suo SUV compatto cesserà a dicembre. Il modello è ancora configurabile nel Regno Unito, ma in altri Paesi europei non si ordina più. Si tratta, insomma, di un ritiro silenzioso, quasi pudico.

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La causa tecnica è il GSR2, il General Safety Regulation 2, il nuovo regolamento europeo che impone una serie di sistemi di sicurezza obbligatori su tutti i veicoli venduti nel Vecchio Continente. Jaguar Land Rover (JLR) ha adeguato altri modelli alla normativa, ma sulla Discovery Sport ha fatto un calcolo diverso. Un’auto nata nel 2015, con margini compressi e un ciclo di vita già abbondantemente maturo. Qui l’investimento per la messa a norma non si ripagava.

Il ritiro non sarà immediato. Prima bisogna smaltire le scorte esistenti, poi scatterà il pensionamento vero e proprio. Sul mercato britannico, dove il GSR2 non è obbligatorio, la situazione è ancora fluida, ma è probabile che JLR smetta di accettare nuovi ordini prima ancora che le linee di Halewood si fermino.

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Eppure sarebbe sbagliato archiviare la Land Rover Discovery Sport come un prodotto marginale. Nel 2016 era il modello più venduto dell’intera gamma JLR, con oltre 122.000 unità consegnate in tutto il mondo. Nel 2025 le vendite sono crollate a meno di un decimo di quel picco. Il restyling del 2019 aveva guadagnato tempo, senza invertire una tendenza strutturale.

La notizia apre un’altra questione, più spinosa. La Discovery Sport condivide la piattaforma con la Range Rover Evoque, quindi architettura, organi meccanici, logica produttiva, e l’addio di uno dei due inevitabilmente alimenta speculazioni sull’altro. JLR ha però già risposto: l’Evoque continuerà, così, almeno per ora, la cugina sopravvive.

Nel frattempo, il marchio guarda avanti. La Range Rover GT è già stata annunciata nelle prime informazioni ufficiali, segno che Gaydon non ha intenzione di restare ferma a piangere sul passato.

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La Discovery Sport esce di scena con discrezione. Undici anni, il successo, poi il declino lento e inesorabile che accompagna qualunque prodotto che il mercato ha finito di volere. È la vita normale di un’automobile che però, nel suo momento migliore, ha tenuto in piedi un’intera divisione.