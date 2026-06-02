Una folle scommessa chiamata 911 Shooting Brake per la “gioia” dei puristi

Il mondo dei designer digitali ci ha viziato per anni con rendering spettacolari di Porsche 911 in configurazioni inaspettate, bellissime, filanti, quasi magiche. Peccato che nessuno avesse mai osato trasformare (davvero) l’icona in qualcosa di spiazzante: una shooting brake con il motore posteriore. Piazzare una carrozzeria da station wagon su una sportiva col “motore dietro”, d’altronde, è tecnicamente un controsenso. La capacità complessiva del bagagliaio rimarrebbe un miraggio rispetto alla classica coupé.

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Eppure qualcuno ha pensato: che importa delle considerazioni pratiche quando una linea del genere su una 911 è così bella da rendere irrilevante qualsiasi problema di spazio? Il vero incubo, semmai, sarebbe garantire un raffreddamento adeguato. Disegnare un nuovo profilo del tetto significa dover eliminare la principale presa d’aria trasversale posteriore, proprio quella che tiene in vita il propulsore.

Eppure, c’è chi ha deciso che la prudenza sia sopravvalutata. Il nome del team, d’altronde, è già un programma: Indecent Vehicles. Non serve una traduzione. Questi specialisti del tuning vantano una vasta esperienza nella modifica strutturale di Porsche 911 delle generazioni 997 e 991, firmando vistosi kit carrozzeria e potenziando telai e motori.

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Hanno deciso che l’impossibile si può fare e sono fiduciosi di riuscire nell’impresa aerodinamica. La loro prima shooting brake, sviluppata su misura per soddisfare i desideri di un cliente specifico, si basa sulla Porsche 911 Turbo a trazione integrale della generazione 991.2. Un mostro spinto dal boxer sei cilindri biturbo da 3,8 litri, capace di scaricare a terra 540 CV tramite il cambio automatico PDK a sette rapporti.

Il debutto dal vivo di questo splendido delirio collettivo è fissato per il luglio del 2027, nella cornice del Goodwood Festival of Speed. Sarà lì che capiremo se gli specialisti avranno vinto la sfida contro le leggi della fisica. Se il progetto supererà la prova del pubblico, vetture simili saranno finalmente disponibili su ordinazione.

L’atelier sta valutando come possibile base di partenza persino la Porsche 911 GT2 RS di generazione 991.2, il cui record assoluto per auto sportive stabilito al Nürburgring nel 2021 rimane tuttora imbattuto. Indecent Vehicles offrirà probabilmente un aggiornamento tecnico completo insieme alla nuova pelle da station wagon, anche se i dettagli meccanici precisi restano per ora blindati. L’unica certezza incrollabile è il conto da pagare: si parte da un prezzo minimo di almeno 300.000 euro per la sola conversione della carrozzeria.