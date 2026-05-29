Porsche Cayenne cabriolet: venduta (ovviamente) quanto una qualsiasi auto usata

Porsche non l’ha mai costruita, e meno male, si potrebbe dire. Qualcun altro ci ha pensato lo stesso, e il risultato è finito sul mercato a un prezzo che farebbe sorridere anche chi cerca una Volkswagen Polo usata.

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La protagonista è una Cayenne S di prima generazione, uscita di fabbrica nel 2005 nella più “anonima” delle configurazioni: bianca, interni in pelle nera, cerchi da 18 pollici. Poi è passata tra le mani della Newport Convertible Engineering, e il tetto è sparito. Al suo posto, una capote in tela. Sui fianchi, grafiche effetto legno, scelta di gusto discutibile, ma coerente con l’intera filosofia dell’operazione.

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Sotto al cofano nessuno ha toccato nulla. Il V8 da 4,5 litri eroga ancora 340 CV e 420 Nm, il cambio automatico a sei rapporti gestisce la trazione integrale come vent’anni fa. Da ferma a 100 km/h in 6,9 secondi, velocità massima di 241 km/h. Confrontarla con la Porsche Cayenne Turbo Electric di oggi, 1.139 cavalli, 0-100 in 2,4 secondi, serve solo a ricordare quanto tempo sia passato, non a svilirla.

Questa Cayenne decappottabile è tutt’altro che perfetta, e l’annuncio non lo nasconde. Scheggiature, graffi, vernice che si scrosta sulle maniglie delle portiere. La capote mostra i segni del tempo, la pelle degli interni pure. I pulsanti della console centrale sono consumati, la modanatura del montante B lato guidatore è allentata, ci sono macchie sui tappetini. Il V8 ha un ticchettio delle punterie al minimo, la spia dell’airbag è accesa, e la corrosione ha già trovato i componenti dello scarico.

Detto tutto questo, qualcuno ha aperto il portafoglio e ha tirato fuori 11.315 dollari. Il Carfax è pulito, nessun incidente registrato, nessuna discrepanza nel chilometraggio. Il cambio olio risale al febbraio 2022, il sistema di accensione è stato sostituito nell’ottobre dello stesso anno, le candele sono nuove di aprile 2023. Una revisione meccanica completa resta comunque consigliata, anzi necessaria.

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In dotazione, una chiave, un telo copriauto, i tappetini. Immatricolata in California fin dal primo giorno di vita. Dove altro, se non lì. Porsche non ha mai avuto il coraggio di produrre una Cayenne cabriolet, Newport Convertible Engineering ha colmato il vuoto.