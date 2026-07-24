Ford Puma, si celebra il milionesimo esemplare con due edizioni speciali

Ford festeggia il milionesimo Puma con due special edition: la Gen-E Black Edition e la ST Edition con sospensioni KW. Ecco cosa cambia davvero.
Ippolito VdiIppolito Visconti
24 Luglio 2026
ford Puma Gen-E Black Edition

Un milione di Puma e non può essere un traguardo che si banalizza con un semplice comunicato. Craiova festeggia, Ford si prende il palcoscenico e annuncia due nuove versioni speciali del suo B-SUV più venduto in Europa nel 2025. Insomma, la Puma non ha ancora finito di crescere.

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La Puma Gen-E Black Edition è la mossa più visibile. Colorazione Azura Blue con tetto e calotte degli specchietti in nero a contrasto, cerchi in lega da 18 pollici Asphalt Black Matt, interni con cuciture Candy Blue su sedili, portiere e plancia. Estetica da edizione limitata, con di serie i fari Dynamic Matrix LED con Glare Free High Beam e Predictive Dynamic Bending Light, che modulano automaticamente il fascio in base alle condizioni di guida.

ford Puma Gen-E Black Edition

Contestualmente all’uscita della Black Edition, Ford ne approfitta per aggiornare i dati dell’intera gamma Gen-E 2026. L’autonomia dichiarata sale a 417 km secondo il ciclo WLTP, grazie a una batteria ottimizzata.

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La Puma resta anche il modello più compatto della gamma Ford ad offrire il BlueCruise, il sistema di guida assistita a mani libere, disponibile come acquisto singolo o in abbonamento. Per chi vuole tutto insieme esiste anche una BlueCruise Edition dedicata, verniciatura Vapor Blue e cerchi neri da 18″. L’impianto audio B&O da 650 W è di serie sulle varianti ST Powershift, BlueCruise Edition e Gen-E Premium, mentre il vano GigaBox da 145 litri sotto il pianale del bagagliaio accomuna tutta la gamma Gen-E.

ford Puma Gen-E Black Edition

Diverso il ragionamento dietro la Puma ST Edition. Qui si parte dalla ST Powershift: l’Handling Pack diventa dotazione di serie, con sospensioni coilover firmate KW Automotive, specialista motorsport, non un nome qualunque. Molle più rigide, abbassamento di 10 mm, ammortizzatori con tecnologia a valvole per una risposta più precisa sia su strada che in pista.

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ford Puma st Edition

La stessa opzione per la livrea Azura Blue con tetto nero identifica anche questa versione, battitacco illuminati e volante sportivo completano il quadro.

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