MAN rivoluziona i motori a Quattro tempi, niente idrogeno, funziona ad acqua e alcol

Sottoposta ad un serrato attacco da parte del Giappone, l’industria automobilistica tedesca si trova a dover affrontare una sfida estremamente seria. Resa tale dall’utilizzo, da parte nipponica, dell’idrogeno, considerato il carburante del futuro.

Per rispondere con la dovuta decisione, i marchi teutonici hanno quindi deciso di percorrere nuove strade. In particolare, aziende come Audi e Volkswagen e Audi che stanno ancora esplorando le auto elettriche non sembrano avere alcuna intenzione di copiare il modello Toyota.

In questo quadro va a inserirsi MAN Energy Solutions, una casa automobilistica che gode di grande reputazione, la quale ha appena svelato i suoi piani per innovare il settore. Per farlo, utilizzerebbe una soluzione senza precedenti. Si tratta infatti di un motore a quattro tempi al quale è affidato il compito di rivoluzionare letteralmente la mobilità. A renderlo assolutamente innovativo una miscela di acqua e alcol che ha calamitato grandi attenzioni da parte degli esperti.

La soluzione di MAN Energy Solutions: acqua e alcol come propellente

MAN Energy Solutions è uno dei maggiori produttori globali di motori marini. L’azienda si ripromette ora di ridefinire il segmento marittimo e per farlo sta sviluppando un nuovo pacchetto di retrofit al metanolo per motori a quattro tempi. Un progetto che dovrebbe arrivare in porto entro il 2025. Una nuova idea la quale rappresenta un tentativo di andare incontro alla spinta sempre crescente verso soluzioni ecosostenibili per il settore delle spedizioni.

Il nuovo pacchetto di retrofit del metanolo andrà a concentrarsi in un primo momento sul retrofit dei motori MAN 48/60 esistenti, con l’ultimo tipo di motore, MAN 51/60R-DF-M compatibile con il metanolo. La conversione decisa dall’azienda, è in grado di prospettare una serie di vantaggi chiave. In particolare, i seguenti:

il funzionamento a doppio carburante, il quale renderà possibile l’alimentazione dei nuovi motori sia con il gasolio che a metanolo. In tal modo, sarà possibile soddisfare non solo gli standard ambientali attuali, ma anche quelli futuri;

il miglioramento in termini di efficienza . Oltre a poter utilizzare il metanolo, la clientela sarà gratificata da un notevole aumento in tal senso nella modalità di funzionamento diesel. In particolare, i cambiamenti dell’efficienza renderanno possibile l’uso di una minore quantità di carburante e, di conseguenza, una forte riduzione dei costi connessi al funzionamento dell’attrezzatura;

. Oltre a poter utilizzare il metanolo, la clientela sarà gratificata da un notevole aumento in tal senso nella modalità di funzionamento diesel. In particolare, i cambiamenti dell’efficienza renderanno possibile l’uso di una minore quantità di carburante e, di conseguenza, una forte riduzione dei costi connessi al funzionamento dell’attrezzatura; la disponibilità di sistemi di controllo avanzati , la quale sarà resa possibile dal fatto che i motori convertiti potranno incorporare al loro interno i migliori sistemi di controllo e sicurezza di MAN Energy Solutions, garantendo per tale via prestazioni migliori;

, la quale sarà resa possibile dal fatto che i motori convertiti potranno incorporare al loro interno i migliori sistemi di controllo e sicurezza di MAN Energy Solutions, garantendo per tale via prestazioni migliori; la migliore gestione della combustione, dimostrata dai test condotti sul motore MAN 51/60R-DF-M. Gli esperimenti in laboratorio hanno fatto emergere come, sia nel controllo della combustione che nell’iniezione di metanolo, sia possibile ravvisare un aumento in termini di prestazioni.

La tabella di marcia di MAN Energy Solutions

Per riuscire ad implementare la sua tecnologia di retrofit del metanolo, MAN Energy Solutions ha dato vita ad un’ambiziosa tabella di marcia. Per quanto concerne l’offerta iniziale, la prima conversione comprenderà il retrofit dei tipici motori MAN 48/60 d’epoca con motori MAN 51/60DF aggiornati, compatibili con il metanolo.

Il programma pilota dedicato alla clientela potrebbe a sua volta avere inizio nell’autunno del 2025. Mentre il pacchetto di retrofit sarà oggetto di introduzione sul mercato in un periodo successivo. Nonostante l’obiettivo primario sia rappresentato dalla serie di motori MAN 48/60, MAN PrimeServ potrebbe optare per l’estensione dei propri servizi ad altre tipologie di motori. Nel farlo, terrebbe conto dei feedback ricevuti dal mercato e delle possibili affinità nel futuro, tenendo naturalmente conto della necessità di innovazione continua che caratterizza lo stesso.

Occorre peraltro sottolineare come l’introduzione del pacchetto di retrofit a metanolo di MAN arriva in un momento cruciale per l’industria marittima. A renderlo tale la domanda crescente da parte dei tanti clienti che intendono passare al metanolo. Una domanda che testimonia un’elevata domanda di mercato per le tecnologie legate al metanolo, considerato l’elemento trainante per una navigazione a impatto climatico zero.

Andrebbe inoltre sottolineato come le previsioni degli esperti e del mercato vadano in direzione di una utilizzazione, entro il 2030, di sostituti dell’HFO, tra cui appunto il metanolo, da parte della flotta mondiale. Una trasformazione che vedrà proprio il pacchetto di retrofit prodotto da MAN come grande protagonista. Favorita dall’attrattività economica, in quanto la conversione dei motori esistenti in motori a doppio combustibile è considerata più semplice dal punto di vista economico rispetto all’impiego di nuovi motori o alla costruzione di nuove navi. A renderla tale anche il fatto che la maggior parte delle navi ha un ciclo di vita che oscilla tra i 20 e i 30 anni.