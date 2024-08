Xiaomi persi 9.200 dollari per ogni auto elettrica venduta, ma Rivian e Ford hanno fatto peggio

Dedicarsi alla costruzione e alla vendita di un’auto elettrica è non solo complicato, ma anche estremamente costoso. A scoprirlo, a proprie spese, è ora anche il gigante tecnologico cinese Xiaomi, che sta perdendo una gran quantità di denaro per il lancio della sua berlina sportiva SU7.

Si tratta di una constatazione che, naturalmente, non farà piacere alla sua dirigenza, che però può consolarsi pensando che c’è chi ha fatto di peggio. Nonostante le perdite, infatti, se si prende come base di discussione il costo di ogni singolo veicolo, Xiaomi sta andando molto meglio di alcuni marchi più affermati. Fatto che non era certo scontato, all’inizio dell’avventura.

Se Sparta piange, Atene non ride, anzi…

Il ramo automobilistico di Xiaomi ha registrato una perdita rettificata di 252 milioni di dollari nel corso del secondo trimestre dell’anno, quello che si è concluso il 30 giugno. Un trimestre il quale ha rappresentato il suo primo di consegne complete. Nel corso dei mesi di aprile, maggio e giugno, la società ha consegnato 27.307 auto elettriche agli acquirenti disseminati lungo il territorio della Cina.

Xiaomi, peraltro, ritiene di poter superare le 100mila consegne entro novembre. Prima di farlo, però, dovrà cercare di mettere a puntino i suoi meccanismi. Se si raffrontano le perdite pubblicate al numero di consegne che sono state effettuate, fuoriesce un dato ben preciso: per ogni auto venduta, la casa automobilistica ha perso circa 9.200 dollari.

Al tempo stesso, occorre ricordare che nel settore delle auto elettriche queste perdite non sono assolutamente insolite. Prima di poter fare in modo che sia un’attività redditizia, le aziende del settore si trovano a dover convivere a lungo con perdite gigantesche. Per capirlo meglio basta prendere in visione i risultati di Rivian, di cui all’inizio di agosto sono stati pubblicati i dati in proposito. Il marchio, infatti, ha perso 1,46 miliardi di dollari nel secondo trimestre. Considerato che ha prodotto appena 9.162 veicoli nello stesso periodo, ne fuoriesce un dato abnorme: in pratica ha perso 32.705 dollari per ogni veicolo consegnato nel secondo trimestre.

Rivian, però, può a sua volta consolarsi pensando a Ford. Lo storico marchio di Detroit, infatti, sta facendo anche peggio, anche se non è facile. Nel secondo segmento dell’anno, infatti la divisione auto elettriche ha lasciato sul terreno 1,1 miliardi di dollari. Considerato come siano stati venduti 23.957 veicoli, l’azienda statunitense sta perdendo l’equivalente di 47.600 dollari per ogni auto elettrica venduta. Dati che hanno consigliato l’azienda a riconsiderare la sua strategia relativa all’auto elettrica.

Xiaomi, quali le prospettive?

Naturalmente, come è del resto consuetudine, gli analisti hanno iniziato a spulciare i dati provenienti da Xiaomi, per cercare di capirne le reali prospettive. In particolare, secondo gli analisti di Citibank il settore automobilistico di Xiaomi potrebbe riuscire a conseguire un punto di pareggio nel caso in cui riuscisse ad attestare i dati di vendita tra i 300 e i 400mila veicoli all’anno. Un dato al momento molto lontano dalla realtà e il quale andrebbe confrontato con la frenata in atto nel settore delle EV.

Anche perché il fondatore dell’azienda orientale, Lei Jun non sembra coltivare al momento ambizioni immediate di vendere l’attuale EV di Xiaomi, o modelli futuri, al di fuori della Cina. Nel corso di una intervista rilasciata a CNBC nel passato mese di aprile, infatti, ha affermato che l’azienda si concentrerà esclusivamente sul mercato cinese per i prossimi tre anni. Soltanto trascorso tale periodo potrà pensare ad una entrata nel mercato globale. A meno di improvvise accelerazioni, la strada sembra tracciata con molta precisione.