Polestar 3: avviata la produzione negli Stati Uniti, previsto l’arrivo in Europa

Polestar ha ufficialmente avviato la produzione del tanto atteso modello denominato 3 presso lo stabilimento in South Carolina. Si tratta del primo veicolo del marchio a essere costruito simultaneamente su due continenti (Asia e America). La sola fabbricazione negli Stati Uniti non sarà sufficiente a spingerne il successo. Polestar, marchio gestito prima da Volvo e, da poco, in modo più diretto dal gruppo cinese Geely,

Il lancio della Polestar 3 ha subito diversi ritardi dalla sua presentazione nel 2022. Nonostante la produzione locale, resta ancora da chiarire quali versioni possano essere idonee per l’incentivo fiscale in caso di acquisto diretto, dato che i veicoli con un prezzo di listino superiore agli 80 mila dollari non ne hanno diritto. Su questo tema, infatti, si attendono chiarimenti da Polestar.

Negli Stati Uniti, il prezzo di partenza per il crossover elettrico è fissato a 73.400 dollari per la versione Long Range Dual Motor con Pilot Pack. Questo modello è equipaggiato con una batteria da 111 kWh e due motori elettrici, capaci di erogare una potenza complessiva di 489 CV e 840 Nm di coppia, con un’autonomia stimata di 507 km.

Polestar propone anche due versioni più potenti: il Long Range Dual Motor con Pilot e Performance Pack e il Long Range Dual Motor con Pilot, Plus Pack e Performance Pack. Questi modelli hanno un prezzo che parte da 79.400 dollari e arriva fino a 84.900 dollari. Offrono una potenza di 517 CV e 910 Nm di coppia, con un’autonomia di 449 km per carica.

La concorrente più diretta della Polestar 3 potrebbe essere la nuova Porsche Macan Electric. Quest’ultima è dotata di una batteria da 100 kWh, che alimenta un motore elettrico singolo nella versione base, con una potenza di 355 CV. Il prezzo iniziale della Macan Electric parte da 75.300 dollari e sale a 78.800 dollari per la Macan 4 Electric con doppio motore da 402 CV. Sale a 84.900 dollari per la Macan 4S Electric e a 105.300 dollari per la Macan Turbo Electric con 630 CV.

Le Polestar 3 prodotte negli Stati Uniti non saranno vendute esclusivamente sul mercato americano, ma verranno anche esportate in Europa. “Avviare la produzione della Polestar 3 negli Stati Uniti è un passo fondamentale per noi,” ha dichiarato Thomas Ingenlath, CEO di Polestar. “Ora possiamo offrire ai clienti americani un SUV elettrico realizzato in America. L’esportazione della Polestar 3 prodotta in South Carolina verso l’Europa amplierà ulteriormente la nostra presenza globale”.