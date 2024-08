Aston Martin, svelato il sound del V12 della nuova Vanquish

Aston Martin ha appena svelato un video teaser del potente motore V12 di cui sarà dotata la nuova Vanquish. Dal sito ufficiale di Aston Martin arriva, dunque, il sound di un motore turbo, anche senza bisogno di vedere le turbine ai lati del blocco. I caratteristici borbottii in fase di decelerazione ne sono una prova inequivocabile. Il teaser non poteva che scatenare la curiosità degli appassionati per la belva in arrivo dalla casa automobilistica britannica.

Con i turbocompressori tra le bancate di cilindri (una configurazione a “V fredda”), ci si aspetta che il motore sia montato in posizione bassa e abbia una larghezza significativa. Tuttavia, poiché il progetto Vanquish con motore centrale-posteriore è stato abbandonato, questo V12 sarà collocato davanti al guidatore, ma comunque dietro l’asse anteriore. Vedremo, quindi, proporzioni simili a quelle della Vantage e della DB12, ma con un posizionamento che la pone a un livello superiore.

Si tratta della prima volta che abbiamo notizie su questo nuovo propulsore, ma gli ingegneri di Gaydon ci hanno già mostrato alcune immagini del motore e rivelato la sua potenza: la nuova Vanquish, infatti, erogherà ben 824 CV. Tra le novità del motore ci sono turbocompressori aggiornati, nuovi alberi a camme, iniettori di carburante più grandi e una raffinata gestione dei flussi di aspirazione e scarico.

Si ipotizza che la cilindrata sia di 5,2 litri. Con la DB12 che sprigiona 671 CV e la Vantage che ne sviluppa 656, la Vanquish sarà il nuovo vertice della gamma, posizionandosi come concorrente diretta della nuova Ferrari V12 (che produce 819 CV).

Dopo il lancio della Vanquish, Aston Martin avrà completato un ampio programma di aggiornamenti su tutta la sua gamma per quest’anno. Anche la DBX707 è stata aggiornata per diventare più performante: Aston Martin si sta affermando come una seria rivale per la leggendaria casa di Maranello.

A quanto raccontano alcune foto spia, la Vanquish adotterà un frontale simile a quello della DB12, con fari molto simili, un cofano prominente e una griglia imponente. Tuttavia, sarà la parte posteriore a rendere la Vanquish particolarmente distintiva. La Vanquish sfoggerà una barra luminosa su tutta la larghezza del veicolo con un design invertito, che donerà alla coda un aspetto più compatto. La casa, però, non ha ancora svelato una data precisa per il debutto completo della nuova Vanquish.