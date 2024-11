Toyota Supra, come tornare agli Novanta: l’addio con la ‘Final Edition’

La Toyota Supra fa parte da tanto tempo di quello speciale olimpo di auto sportive giapponesi apprezzate, talvolta osannate, anche se è stata criticata per una presunta mancanza di “personalità sportiva”. L’introduzione del cambio manuale è stata ben accolta, ma sembrerebbe non aver trasformato l’auto in una vera sportiva secondo i puristi. La casa giapponese, però, alla fine, ha deciso di concludere la generazione “A90” con il botto, lanciando due edizioni speciali: la Final Edition e la Lightweight Evo. Avranno reso giustizia alla mitica Toyota sportiva?

Siamo davanti a un richiamo nostalgico agli anni Novanta che riporta un sorriso agli appassionati, specialmente in un’epoca dominata da notizie sempre meno entusiasmanti. Tra le due edizioni finali di questa generazione della Supra, la Final Edition spicca per l’incremento significativo di prestazioni. Il suo sei cilindri in linea turbo da 3,0 litri, basato sul motore BMW B58, raggiunge ora i 435 CV, ben 100 in più rispetto alla versione standard. Grazie a interventi su aspirazione, scarico e gestione elettronica, questa Supra è capace di raggiungere i 270 km/h.

Nonostante Toyota non abbia divulgato i dati sull’accelerazione, ciò che conta è il salto qualitativo nell’esperienza di guida. La Final Edition non si ferma al motore: il telaio risulta profondamente rivisto. Le sospensioni KW coilover offrono regolazioni personalizzabili e un nuovo camber negativo aumenta la stabilità.

Lo sterzo beneficia di aggiornamenti, supportati da nuove barre antirollio e pneumatici Michelin Cup 2. L’impianto frenante riceve dischi forati, tubi in acciaio inossidabile e pastiglie migliorate. Completano il pacchetto una coppia di sedili Recaro in carbonio, un rinforzo strutturale dietro i sedili e dettagli tecnici come la coppa dell’olio modificata e il raffreddamento extra.

La Lightweight Evo, pur meno estrema, promette di elevare l’esperienza di guida grazie a un differenziale attivo di nuova concezione e aggiornamenti all’asse anteriore. Pur mantenendo le sospensioni standard, Toyota ha migliorato la connessione alla strada attraverso modifiche al telaio e alle boccole. Esteticamente, il kit aerodinamico dona maggiore deportanza e bilanciamento.

Entrambe le versioni della Toyota Supra arriveranno nel 2025, con le vendite europee attese per la primavera. Purtroppo, la Final Edition sarà limitata a soli 300 esemplari. Entrambe rappresentano un entusiasmante capitolo finale per la generazione A90.