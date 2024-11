Toyota, nuova sportiva elettrica in arrivo: svelati i primi dettagli

In passato Toyota era conosciuta anche per le sue incredibili auto sportive. La casa automobilistica giapponese sta cercando di recuperare questa tradizione attraverso la sua divisione GR (Gazoo Racing) con il lancio di modelli come la GR Yaris, GR Corolla, GR86 e GR Supra. Tanti potrebbero pensare che con l’avvento dell’elettrico questa tradizione potrebbe cessare di esistere: la casa automobilistica fa sapere che non sarà così e annuncia l’arrivo di una nuova sportiva elettrica.

Toyota, una nuova sportiva elettrica debutterà sul mercato nel 2027

Secondo i media nipponici, l’azienda sta lavorando a una sportiva a zero emissioni che potrebbe vedere la luce nel 2027. Tuttavia, non è ancora chiaro quale modello verrà elettrificato: alcuni parlano della Supra, mentre altri ancora della MR2 e Celica.

Le indiscrezioni dicono che difficilmente la GR86 verrà elettrificata, dato che fin dall’inizio è stata concepita come una sportiva “vecchia scuola”. Le voci indicano che Toyota partirà dal prototipo FT-Se per sviluppare due sportive gemelle: una termica e una elettrica. Dunque niente paura per gli appassionati.

Per quanto riguarda la MR2, il suo nome sta per “Mid engine (motore centrale), Rear wheel drive (trazione posteriore), 2 seater (biposto)”, dunque adatto per una variante con motore a combustione interna, lasciando il nome Celica alla gemella elettrica. Tuttavia, altre fonti ancora indicano che la Celica potrebbe essere la versione elettrica della nuova GR86, anche se appunto al momento appare improbabile.

Al momento, nessuna di queste ipotesi è stata confermata ufficialmente, ma ciò che è certo è la casa automobilistica giapponese sta lavorando ad una nuova sportiva elettrica. Ulteriori dettagli in merito potrebbero arrivare già nel corso delle prossime settimane. Negli ultimi giorni l’azienda ha comunicato anche i dati finanziari del terzo trimestre del 2024. Per la prima volta in quattro anni, la casa automobilistica ha registrato una flessione nelle vendite. Toyota, rispetto ad altri costruttori, utilizza una strategia più cauta sull’elettrico, puntando maggiormente sui modelli ibridi. Di fatto la nuova sportiva elettrica potrebbe essere un grande azzardo.