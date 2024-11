Toyota, le novità Suzuki rivelano i piani per la Yaris Cross elettrica

Recentemente la casa giapponese ha messo in chiaro le alleanze strategiche in vista della sua prossima generazione di veicoli elettrici. Un esempio rilevante delle collaborazioni che ha iniziato, o meglio, continuato, è quello con Suzuki, che ha recentemente svelato l’eVitara, il suo primo modello elettrico. Il design del modello rinnovato non ha lasciato punti irrisolti, anzi, ha suggerito molti dettagli del futuro SUV elettrico Toyota.

Si è parlato molto di quello che potrebbe essere la concretizzazione del concept Urban SUV e adesso pare che per Toyota sia tempo di affacciarsi alla (possibile) nuova Yaris Cross. Entrambi i modelli giapponesi condividono tratti chiave come dimensioni, interasse e linee laterali, con dettagli come la maniglia posteriore integrata nel montante C.

Il design frontale di Toyota dovrebbe mantenere un aspetto distintivo, con una linea di luci che attraversa l’intera parte anteriore, introducendo uno stile minimalista e luci sottili. Una condotta stilistica che si sta vedendo sempre più spesso nei nuovi modelli di diversi grandi marchi. Sul retro, l’Urban SUV Concept e l’eVitara (sempre non a caso) presentano una firma luminosa simile, mentre il paraurti inferiore e il diffusore differiscono leggermente, dato il contrasto tra quello che è un prototipo e il secondo che è ormai un modello di produzione.

All’interno, anche se i dettagli dell’Urban SUV Concept restano sconosciuti, ma è prevista una qualità elevata nei materiali e nei rivestimenti Toyota. Ci saranno schermi digitali per l’infotainment e una strumentazione notevole. Quello che garantisce l’attuale Yaris Cross, ancora proposta come ibrida.

A livello di propulsioni, Toyota offrirà una gamma di opzioni di batteria e trazione, seguendo la configurazione dell’eVitara, che propone versioni da 49 e 61 kWh, con motorizzazioni da 144 a 184 CV, in trazione anteriore o integrale. Toyota ha dichiarato di voler introdurre questo nuovo SUV elettrico sul mercato nel 2025, con un prezzo stimato di partenza intorno ai 40.000 euro, in linea con il posizionamento del modello Suzuki.