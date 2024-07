Recaro e BBS hanno dichiarato fallimento: cosa ne sarà dei due marchi storici?

Due importantissimi marchi del settore automobilistico, Recaro e BBS, hanno recentemente dichiarato fallimento, lanciando un brutto segnale per l’industria di questo importante settore non esclusivamente sportivo. L’annuncio dell’insolvenza di Recaro ha scioccato i sindacati, per questo c’è grande preoccupazione per il futuro dei 215 lavoratori dell’azienda tedesca.

Recaro è apprezzata e celebre in tutto il mondo per i suoi componenti di personalizzazione (il cosiddetto aftermarket) di alta qualità. Recaro, nota specialmente per l’eccellenza e l’innovazione dei suoi sedili sportivi, ha dominato gli anni Novanta quando la personalizzazione delle auto (il tuning che appassiona milioni di automobilisti e veri e propri “artisti” dell’auto nel mondo) era una tendenza molto più diffusa.

Molti produttori di auto di lusso, come sappiamo, si affidavano a Recaro per creare sedili e volanti sportivi per i modelli di punta. Nonostante le prospettive di crescita per il 2024, l’azienda si trova ad affrontare alla possibilità di chiudere definitivamente. Lunedì scorso, il tribunale di Esslingen ha incaricato Holger Blumle come amministratore provvisorio per valutare la situazione finanziaria di Recaro e considerare se e come risanare l’azienda. Blumle avrà il compito di verificare tutte le soluzioni che possano consentire all’azienda di mantenere continuità operativa, salvaguardando al contempo i posti di lavoro.

Una situazione simile interessa anche BBS, un altro storico marchio noto a livello mondiale per i suoi cerchi in lega leggera. Come Recaro, BBS ha subito profondamente l’impatto dei cambiamenti nel settore automobilistico. Le crisi di Recaro e BBS rappresentano molto di più che il fallimento di due grandi aziende. Siamo davanti a un più ampio mutamento nel mondo dell’automotive.

Negli anni ’90, il tuning e la personalizzazione delle auto erano molto popolari. Ad oggi, in termini di percentuale (non tecnicamente statistica), socialmente parlando, l’acquisto di un’auto è più una necessità che una passione. La moda del tuning è tramontata e molte aziende specializzate in accessori per auto stanno lottando per sopravvivere. Ci sono diverse speranze per il salvataggio di Recaro, al momento, pensando all’amministrazione finanziaria scelta dalle autorità tedesche al momento. Per quanto riguarda BBS, la cui sopravvivenza dipenderà dalla capacità di adattarsi a ciò che chiede ad oggi il mercato.