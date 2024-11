Toyota RAV4 2026: ecco come potrebbe cambiare il SUV

Le vendite di Toyota, per la prima volta in quattro anni, hanno registrato un leggero calo nel terzo trimestre del 2024. Nonostante ciò, la casa automobilistica è ancora in cima alla classifica delle vendite a livello globale, grazie principalmente al mercato degli Stati Uniti, dove ha superato persino l’americana General Motors. Parte di questo successo è merito della Toyota RAV4, che soltanto negli Stati Uniti vende ben 1.500 unità al giorno.

Toyota RAV4, la nuova generazione arriverà nel 2026: ecco come potrebbe essere

L’obiettivo del colosso giapponese è quello di mantenere alte le vendite con una nuova generazione che andrà a migliorare diversi aspetti del SUV. Il nuovo modello dovrebbe fare il suo debutto nel 2026. Il creatore digitale Avarvarii ha realizzato un render che cerca di immaginare come sarà il design finale del SUV giapponese.

Sia sul frontale che lungo la fiancata predominano le superfici in nero, particolarmente evidenti sul tetto, sul montante anteriore e nelle protezioni inferiori delle fiancate. I cerchi mantengono un design tradizionale, mentre le luci diurne a LED si sviluppano in due strisce quasi orizzontali che si estendono fino ai passaruota, anch’essi contornati in nero. I fari sono inseriti in un incavo dalle forme decise che si sviluppa verticalmente. Il frontale si caratterizza per una presa d’aria contenuta nella parte inferiore, mentre spicca una prominente fascia nera interrotta solo parzialmente dal logo Toyota.

Con tutta probabilità la nuova generazione sarà soltanto ibrida, con versioni anche Plug-In che avranno maggiore autonomia in elettrico. Questo modello offrirà anche una ricarica più rapida. In attesa di scoprire ulteriori novità su questo SUV, la casa automobilistica giapponese ha fatto sapere di star lavorando anche su una nuova sportiva elettrica con la divisione GR. Al momento non è ancora chiaro quale sarà il nome di questo modello, ma secondo le ultime indiscrezioni potrebbe essere Celica o GR86. Il suo debutto è previsto per il 2027.