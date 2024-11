Toyota Land Cruiser ROX, il nuovo concept debutterà al SEMA Show

Toyota ha svelato il concept Land Cruiser ROX, pronto per essere mostrato al pubblico al SEMA Show di Las Vegas la prossima settimana. Si tratta di un’innovativa reinterpretazione del conosciutissimo fuoristrada, con dettagli che raccontano il futuro del design del brand.

Il prototipo, creato dal team di Calty Design Research, punta a una guida avventurosa e versatile, arricchendo la struttura del Land Cruiser con nuovi dettagli che portano nel futuro ma con un occhio di riguardo ai modelli classici.

La sigla ROX rappresenta “Recreation Open eXperience,” concetto che enfatizza la versatilità open-air. Realizzato a partire dal Toyota Land Cruiser 2024, il ROX è stato radicalmente modificato, con oltre metà del veicolo ridisegnato per esaltarne il comfort per l’uso off-road. Non poteva essere altrimenti se non una celebrazione dell’iconico fuoristrada giapponese.

Il design esterno del ROX attira subito l’attenzione. Il tetto scorrevole in tela e il cassone posteriore aperto conferiscono al Toyota uno stile ibrido tra SUV e pick-up, evocando i modelli classici senza rinunciare a funzionalità che vanno incontro alle esigenze odierne. I montanti anteriori sono progettati per assomigliare alla struttura di un ponte, mentre i montanti posteriori inclinati sono dotati di pannelli Molle, utili per fissare attrezzature e accessori.

Per rendere il veicolo ancora più funzionale, il tetto è stato dotato di un portapacchi customizzato a tripla barra, mentre sette luci ausiliarie posizionate frontalmente sono pronte a illuminare adeguatamente ogni tipo di percorso notturno.

Toyota ha inoltre introdotto un midgate (un passaggio) che permette di accedere facilmente alla zona posteriore del cassone direttamente dalla cabina. Questo elemento versatile è perfetto per trasportare oggetti lunghi, migliorando la funzionalità complessiva del veicolo.

La verniciatura presenta un verde “Spring Green” in omaggio ai Toyota Land Cruiser storici, mentre il retro è arricchito da una tanica customizzata e un porta ruota di scorta. Le sospensioni sono aggiornate per adattarsi a un utilizzo off-road più impegnativo: il veicolo è sollevato di 10 centimetri, mentre la carreggiata è ampliata di 20 centimetri, con l’inserimento di bracci di controllo in alluminio forgiato per assicurare stabilità. I robusti pneumatici off-road sono montati su cerchi da 18 pollici ricavati da un unico pezzo, conferendo maggiore resistenza e aderenza sui terreni più difficili.

Gli interni, pensati per resistere alle intemperie, includono pelle Heritage Orange e kit di sicurezza integrati nei pannelli delle portiere. Nonostante non sia destinato alla produzione, il ROX dimostra l’impegno di Toyota nel reinterpretare efficacemente e con ingegno il Land Cruiser, con uno sguardo al futuro del modello, rigorosamente in ottica off-road.