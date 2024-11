Toyota vuole realizzare un SUV elettrico con l’aiuto di Suzuki

Suzuki e Toyota, due grandi nomi giapponesi, starebbero unendo le forze per sviluppare un nuovo SUV elettrico. Il nuovo veicolo sarà lanciato sotto il marchio Toyota e distribuito globalmente, con l’Europa tra i principali mercati su cui puntare. Questo il contenuto generico di quanto diffuso nella giornata di ieri.

L’accordo prevede anche il lancio di ulteriori modelli destinati a Giappone, India, Europa, Africa e Medio Oriente. Per quanto riguarda il nuovo SUV elettrico, il centro dell’alleanza, le informazioni sono ancora piuttosto limitate: si sa soltanto che verrà prodotto in India, nello stabilimento Suzuki Motor Gujarat, e sarà disponibile già a partire dal prossimo anno.

La collaborazione avrebbe l’inevitabile obiettivo di accelerare la transizione verso una gamma a zero emissioni. Il legame tra Suzuki e Toyota, va ricordato, non è nuovo, ma frutto di una partnership decennale. Le due aziende, entrambe con radici nell’area giapponese di Shizuoka, hanno già formalizzato un accordo strategico nel 2016, con l’intento di condividere risorse e know-how. Eppure, i due marchi sono ancora in ritardo nel settore dei veicoli elettrici.

Attualmente, Toyota offre solo un modello elettrico in Italia, il SUV bZ4X, nato dalla collaborazione con Subaru e simile al Solterra. Suzuki, dal canto suo, non ha ancora inserito alcun modello full electric nel listino italiano. È comunque importante notare che la maggior parte dei modelli offerti da entrambi i produttori offre motori ibridi.

Il presidente della Suzuki, Toshihiro Suzuki, ha affermato: “Suzuki fornirà il nostro primo BEV a Toyota a livello globale. Sono grato che la collaborazione tra le due aziende sia ulteriormente cresciuta in questo modo. Pur continuando a essere concorrenti, approfondiremo le nostre collaborazioni per risolvere problemi sociali, tra cui la realizzazione di una società carbon-neutral attraverso un approccio multi-pathway”.

Il presidente della Toyota Koji Sato ha poi aggiunto: “Sfruttando l’unità BEV e la piattaforma che abbiamo sviluppato congiuntamente, faremo un nuovo passo avanti nella nostra collaborazione nel campo dei veicoli elettrificati. Ciò ci consentirà di offrire ai clienti di tutto il mondo diverse scelte che contribuiscono a una società a zero emissioni di carbonio. Vorremmo imparare dai reciproci punti di forza, competere e promuovere sforzi congiunti basati su un approccio multi-percorso”.