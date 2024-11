Suzuki eVitara: il brand presenta la sua prima auto elettrica

Suzuki ha svelato la sua prima auto elettrica, che prende il nome di eVitara. Questo modello, basato sul prototipo eVX Concept del 2023, non ha nulla in comune con l’attuale Vitara termica, con cui condivide solo il nome. Il nuovo SUV poggia infatti sulla nuova piattaforma HEARTECT-e, progettata specificamente per le auto elettriche.

Suzuki eVitara: svelato il primo veicolo elettrico dell’azienda giapponese

Il nuovo SUV di segmento B misura 4,28 metri di lunghezza, 1,80 metri di larghezza e 1,64 metri di altezza, con un passo di 2,70 metri. L’abitacolo può ospitare fino a cinque passeggeri. Inoltre, l’altezza da terra di 18 cm consente al veicolo di adattarsi anche a sentieri fuoristrada. Il nuovo Suzuki eVitara sarà disponibile con due batterie da 49 e 61 kWh di capacità, entrambe di tipo LFP (litio-ferro-fosfato), fornite dal colosso cinese BYD. Come ogni Suzuki, il SUV elettrico sarà disponibile in versioni 4×2 e 4×4.

Il modello base abbinerà un motore da 144 CV (106 kW) alla batteria da 49 kWh, mentre la versione da 174 CV (128 kW) monterà il pacco batteria da 61 kWh. La versione top di gamma sarà l’unica offerta con trazione integrale, con motore da 184 CV (135 kW) e batteria da 61 kWh. Sebbene l’autonomia ufficiale non sia stata ancora rivelata, Suzuki afferma che con il pacco da 49 kWh l’eVitara potrà percorrere circa 400 km WLTP con una singola carica.

Il sistema di trazione integrale ALLGRIP-e includerà una modalità Trail che permetterà di uscire facilmente da terreni difficili. Il nuovo Suzuki eVitara sarà il gemello di un nuovo SUV Toyota, che potrebbe prendere il nome di bZ2X. Basato sul prototipo Urban SUV Concept, sarà un modello praticamente identico a quello Suzuki, distinguendosi solo per piccoli cambiamenti estetici. Entrambi saranno prodotti in India, scelta strategica che contribuirà a ridurre i costi di produzione.

“L’eVitara è il nostro primo modello 100% elettrico, sviluppato per dare un’auto elettrica facile da usare per i nostri clienti. Per raggiungere una società a impatto zero, offriremo un’ampia varietà di opzioni, inclusi veicoli elettrici, ibridi e a GNC, adatti a ogni regione”, ha dichiarato Toshihiro Suzuki, presidente di Suzuki.