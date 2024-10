Le 5 auto Toyota in arrivo il prossimo anno

Tante le novità in arrivo per il marchio Toyota. Dopo che abbiamo raccontato del progetto per un SUV in collaborazione con Subaru e del lavoro per le cartucce a idrogeno portatili è tempo di guardare già al prossimo anno e scoprire quali saranno le novità più importanti della casa automobilistica giapponese.

Cosa sappiamo sulle prossime uscite di Toyota

Sono diversi i modelli che Toyota potrebbe presentare nel 2025 andando a rispondere a un’attesa crescente.

Il primo modello è la mini Land Cruiser. Non sarà questo il nome vero e proprio (potrebbe essere Land Cruiser FJ) di questo fuoristrada ma dovrebbe essere un pick-up economico rivolto ai mercati emergenti. Questo pick-up, anticipato dal concept Compact Cruiser EV, dovrebbe essere sviluppato sulla piattaforma dell’Hilux Champ. Al momento ci sono solamente diverse indiscrezioni per cui questo mini Land Cruiser dovrebbe essere disponibile sia in versione turbodiesel con il 2,8 litri mild hybrid che in una versione 100% elettrica. Ed è quest’ultima versione quella che potremmo trovare in Europa.

C’è poi la Toyota Corolla Cross che nei primi mesi del prossimo anno riceverà un restyling per promuoverne la diffusione in Europa. Il restyling si concentrerà sull’estetica (e in modo particolare sul frontale) introducendo un design più moderno con i paraurti aggiornati. Come da tradizione questo facelift interverrà anche sul design dei cerchi in lega e alcuni altri cambiamenti estetici.

Non ci sono certezze ma diverse speranze sulla prossima generazione della Toyota Rav4. Il 2025 dovrebbe essere l’anno adatto per l’arrivo della nuova Rav4 ma non è chiaro se avrà uno stile ispirato alla Land Cruiser o proporrà qualcosa di inedito e specifico. Le uniche informazioni parlano di motorizzazioni full hybrid e plug-in hybrid ma non sarebbero grandi novità.

Passando alla Toyota Camry il prossimo anno la berlina andrà incontro a un restyling per i mercati dell’est Europa. I cambiamenti riguarderanno i cerchi in lega (disponibili in diversi formati fino a 18”), lo spoiler integrato nel cofano e i gruppi ottici a forma di C. Rimarrà invece invariata la motorizzazione con un powertrain a benzina da 2,5 litri aspirato con 230 CV di potenza e un modulo elettrico.

Infine l’anno prossimo Toyota potrebbe presentare una versione top di gamma della GR Supra. Questo modello dovrebbe prendere il nome di Toyota Supra GRMN dove l’acronimo starebbe per Gazoo Racing Masters of the Nurburgring. Le novità dovrebbero riguarda le prestazioni (ancora più potenti) e l’estetica specifica per l’utilizzo in pista.