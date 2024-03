Toyota bZ2X: Il SUV elettrico da 500 km è pronto a conquistare le strade

Nel piano di elettrificazione del marchio, la Toyota bZ2X rappresenta una decisa accelerazione. Finora, dagli alti funzionari del colosso delle Tre Ellissi, siamo stati sempre abituati a sentir parole piene di scetticismo. In particolare, nutre seri dubbi a riguardo il presidente, Akio Toyoda, uno dei maggiori promotori di un approccio diversificato. A dispetto delle pressioni politiche, il capitano d’industria ritiene essenziale vagliare delle alternative. Nemmeno l’idrogeno, a oggi una scommessa persa in maniera impietosa, rappresenta una causa già persa. Non è dato ancora bene sapere quando, ma presto o tardi la compagnia ci riproverà, nella speranza di avere migliori fortune. Tuttavia, porre un muro di fronte all’invasione delle full electric significherebbe tradire i valori da sempre rimarcati, di un approccio favorevole all’ambiente.

Elettrico e avventuroso: Toyota bZ2X, il B-SUV che viaggia fino a 500 km

All’inizio degli anni Duemila, Toyota ha reso popolare l’ibrido, oggi “specialità del menù”, ma la bZ2X vira in una direzione differente. Concepita come equivalente a batteria della Yaris Cross, il veicolo, in arrivo nel 2025, si appresta a conquistare il segmento B mediante un design accattivante, performance affidabili e un’autonomia di assoluto rispetto.

Ispirata all’Urban SUV Concept, un esercizio stilistico i cui tratti verranno mutuati dalle future uscite, la Toyota bZ2X sfoggerà probabilmente delle linee aerodinamiche e dei tratti distintivi, preposti a catturare l’attenzione generale. I fari a forma di boomerang, i passaruota muscolosi e la fanaleria posteriore dovrebbero conferire allo Sport Utility un carattere contemporaneo e sicuro di sé. Con una lunghezza stimata di 4,3 metri e un’altezza di 1,62 m, la Toyota bZ2X andrà a inserirsi tra i segmenti B e C, forte di una cabina flessibile e adattabile a seconda delle esigenze dei passeggeri a carico.

Per quanto riguarda la trazione, la tesi prevalente vuole che la scelta ricadrà sull’integrale, al fine di consentire un viaggio sicuro su ogni tipo di superficie, comprese le strade più dissestate. Invece, l’autonomia sembra sarà di 500 km, sufficienti a trasmettere tranquillità anche nei viaggi lunghi. Del resto, se hai un mezzo adatto alle gite fuori porta è naturale una percorrenza importante. Perché un punto è chiaro: la vettura andrà al di là del semplice scenario urbano, dove comunque saprà destreggiarsi ottimamente.

La Toyota bZ2X è frutto della partnership siglata assieme a Suzuki, produttrice di un esemplare analogo, quale l’eVX. Una serie di punti in comune legano le due proposte, sia nelle funzionalità sia nelle sembianze, così da realizzare delle economie di scala e ottenere un’efficienza superiore nello sviluppo.