Toyota: aumenti di stipendi storici in Giappone

Per i suoi dipendenti, il colosso automobilistico Toyota ha annunciato un aumento dei salari, fino a 28.440 yuan (circa 193 dollari), e il pagamento di bonus a livelli record. Che i tassi negativi, costante del Paese orientale da tanto tempo, stiano per aver fine? L’ultima parola spetta alla Bank of Japan (BoJ), proiettata a raggiungere un’inflazione stabile del 2%.

Toyota: aumenti di stipendio storici in Giappone, un segnale di ottimismo per il futuro

Quello del ritocco verso l’alto del compenso riconosciuto a dipendenti Toyota rappresenta un indicatori positivo circa l’economia nazionale, che potrebbe finalmente uscire dalla deflazione contro cui lotta da decenni. L’incremento avrebbe il potenziale di condurre a un incremento dei consumi, trainando la crescita economica. Grazie agli sviluppi favorevoli, è possibile l’instaurazione di un ciclo virtuoso, a favore della popolazione, che comincerebbe a lasciarsi indietro un lungo periodo di stasi totale.



La BoJ si riunirà il 18-19 marzo e, tra le idee al vaglio, ci sarebbe l’intenzione di dire addio ai tassi negativi. Sulla politica attuate incideranno una serie di fattori, tra cui l’andamento dell’inflazione, la crescita economica e le negoziazioni salariali. Tuttavia, esiste pure il rovescio della medaglia: a causa della fine dei tassi negativi, il mercato azionario giapponese rischia di pagare il contraccolpo, dopo aver beneficiato delle debolezza dello yen (la valuta nazionale) negli ultimi anni.

Uno yen rafforzato sarebbe potenzialmente in grado di penalizzare le società esportatrici del Paese orientale. Comunque, i contorni rimangono nebulosi e solo fra alcune settimane emergeranno un primo quadro della situazione venutasi a creare. La BoJ avrà l’arduo compito di stabilire se abbandonare la politica dei tassi negativi e se ciò avrà un impatto positivo o negativo sull’economia. Premesso che l’aumento dei salari da parte di Toyota costituisce un segnale incoraggiante per l’economia locale, è prematuro esprimere se ciò condurrà o meno a una crescita sostenibile. Da un lato la BoJ intende aumentare l’inflazione, dall’altro mira a salvaguardare la Borsa locale.