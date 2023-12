Toyota Land Cruiser 70 al Salone di Tokyo in versione black

Non è passato nemmeno un mese da quando gli appassionati giapponesi hanno potuto testare il nuovo restyling della Toyota Land Cruiser 70, ma ora è già pronta una nuova versione assolutamente unica del famoso fuoristrada. Il veicolo sarà presentato al Salone dell’Auto di Tokyo in programma dal 12 al 14 gennaio prossimo.

Cosa vedremo di nuovo?

Questo splendido fuoristrada è stato portato in vita da Toyota Auto Body, una filiale produttiva della casa automobilistica. La caratteristica che subito salta all’occhio è la sua colorazione totalmente black. Le novità però ovviamente non finiscono qui, visto che l’auto presenta diverse novità inclini alla sua indole da fuoristrada. Una delle modifiche più evidenti apportate a questo Land Cruiser 70 è l’installazione di uno snorkel che lo aiuterà ad attraversare acque profonde senza che il motore ne subisca alcuna conseguenza. Aggiunti anche una serie di specchietti retrovisori esterni per migliorare la visibilità dell’ambiente circostante.

Toyota ha inoltre aggiunto a questo Land Cruiser 70 un portapacchi più ampio, inoltre ha installato lenti trasparenti sugli indicatori di direzione anteriori invece delle lenti arancioni fornite dalla fabbrica. Il particolare colore nero è accentuato dalla scelta di montare anche ruote dello stesso pigmento. Si tratta di pneumatici con canna cromata. Insomma, il Land Cruiser di Toyota continua a essere vivo e vegeto, nonostante Toyota l’avesse rimosso dal mercato nel 2015 per motivi legati alle vigenti norme di sicurezza. A quanto pare, il colosso nipponico ha trovato il sistema di riproporlo grazie a questa serie di updrade e restyling vari.

Toyota Land Cruiser 70, info sul motore

Quando si parla di Toyota, si parla dell’eccellenza dell’automotive. Le recenti classifiche sui motori dell’azienda asiatica esaltano le prestazioni e il lavoro offerto dalla casa automobilistica. E in ultima analisi è proprio del motore che vogliamo parlarvi. Ci troviamo al cospetto di un turbodiesel a quattro cilindri da 2,8 litri che eroga 201 CV. A tale motore è inoltre abbinato un cambio automatico a sei velocità. Per ammirare questo fuoristrada in versione totalmente black non ci resta che attendere la vetrina ad hoc che vli verrà offerta durante l’evento di Tokyo ormai imminente.