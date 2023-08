Brabus 850: la Mercedes-Maybach Classe S modificata con 850 cavalli

Il motore V12 viene ancora utilizzato in diversi modelli Mercedes. Ad esempio, nella Mercedes-Maybach S 680. Lì, il 12 cilindri eroga 630 CV, che però è troppo poco per Brabus. Ecco perché la società di tuning ha ora rilasciato la Mercedes-Maybach Brabus 850 e ha rinnovato radicalmente il motore. La cilindrata del motore biturbo è stata aumentata da 6,0 a 6,3 litri. Le modifiche includono nuovi pistoni forgiati, un albero motore personalizzato e nuove bielle. Anche i turbocompressori più grandi aiutano ad aumentare le prestazioni. La vettura adesso raggiunge fino a 850 CV e dispone di una coppia di 1400 Nm. Tuttavia, Brabus riduce elettronicamente quest’ultimo valore a “soli” 1.100 Nm per proteggere il cambio automatico a nove rapporti e il sistema di trazione integrale.

Brabus 850: ancora più lusso e potenza per la Mercedes-Maybach Classe S

Questa Classe S ha due speciali alloggiamenti del filtro dell’aria che aspirano l’aria attraverso la griglia del radiatore attraverso due canali di nuova concezione. Tutto ciò migliora l’iniezione, l’accensione e il controllo della pressione. Brabus afferma che la berlina di lusso può accelerare fino a 100 km/h in 4,1 secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h.

Brabus migliora anche l’aspetto della sua Brabus 850 con un pacchetto aerodinamico in fibra di carbonio con finitura lucida o opaca. Si compone di un nuovo spoiler anteriore, prese d’aria laterali e un diffusore posteriore in carbonio a vista con ritagli per le punte del nuovo sistema di scarico. Il preparatore inoltre ha equipaggiato l’auto con tubi in acciaio inossidabile ad alte prestazioni con valvole a farfalla a controllo attivo che regolano anche il livello sonoro.

I cerchi neri da 22 pollici Monoblock Z Platinum Edition in un design a 10 razze si trovano ai quattro angoli della Mercedes ridisegnata. Grazie al modulo di controllo delle sospensioni pneumatiche SportXtra del sintonizzatore, che abbassa l’altezza dell’auto fino a 20 millimetri, si collocano in maniera piuttosto comoda sotto i parafanghi Maybach.

La preferenza di Brabus per il carbonio è palese anche all’interno della sua Brabus 850. Il materiale adorna il volante, il cruscotto, la consolle centrale e i pannelli delle porte. Anche i pedali hanno cuscinetti realizzati con questo materiale. Il restauratore ha aggiunto a questo esemplare pelle grigio scuro e interni in microfibra Dinamica. Tuttavia, l’azienda offre ai propri clienti una vasta gamma di colori, materiali e finiture per i propri progetti speciali. Il prezzo di questo esemplare è di 515.016 euro. A seconda dei desideri dei clienti, questo può aumentare vertiginosamente.