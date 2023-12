Toyota Hilux, nuovo propulsore diesel ibrido in arrivo

Motore diesel ed elettrico, un ibrido per trasformare la Toyota Hylux in un pick-up dalla maggiore potenza ed efficienza. È questo l’obiettivo dell’azienda per il 2024, cosa che certamente farà molto felici i clienti europei a cui è destinato il nuovo veicolo.

Propulsore ibrido per una maggiore potenza

La Toyota ha da poco rilasciato una versione ibrida leggera che aggiunge una buona dose di spinta al già vivace propulsore diesel. Si passa all’ibrido, combinando appunto il motore diesel con un propulsore elettrico che dovrebbe offrire un po’ più di potenza il prossimo anno al popolare pick-up. Entrando più nello specifico, il nuovo Toyota Hilux presenta un sistema ibrido leggero da 48 volt con un singolo motore incorporato nel gruppo propulsore, che aggiunge ulteriori 16 cavalli. Il propulsore elettrico è fuso con il motore diesel a quattro cilindri turbocompresso da 2,8 litri dell’azienda e che produce da solo 201 CV.

Una piccola batteria al litio da 48 V alimenta il motore. Naturalmente, trattandosi di un sistema ibrido leggero non esiste una modalità solo elettrica., ma si potrà rifornire l’auto di carburante anche nel modo ormai tradizionale. Secondo la stesa casa, la nuova Hilux risulta essere il 5% più efficiente del modello attualmente in commercio. Migliorato anche il sistema stop-start messo a punto dall’azienda al fine di rendere una guida più leggera e scattante nel traffico intenso e non solo. Inoltre, la presenza del motore elettrico permette al veicolo di rimanere spento più a lungo quando il traffico si fa particolarmente intenso e si rende conveniente spegnere la macchina.

Toyota Hilux in versione ibrida

Questa variante riveduta e corretta della Toyota Hilux sembra offrire molto di più di un semplice propulsore ottimizzato con la tecnologia ibrida. Il pick-up elettrificato è dotato del sistema Multi-terrain Select di Toyota che include sei modalità di guida: Dirt, Mud, Rock, Sand, Deep Snow, oltre naturalmente al sistema Autmoatic, con il quale il pick-up decide quale sistema di guida è quello migliore al momento. Sono state inoltre implementate alcune migliorie per aumentare le sue qualità da fuoristrada. Ad esempio, nuove componenti impermeabili per le componenti elettriche e la possibilità di guidare fino a circa 70 cm di acqua.

Ormai la corsa alle auto elettriche sta coinvolgendo tutti, e anche i modelli di successo si adattano al nuovo che avanza. Se gli automobilisti però europei sognavano una guida vivace come quella offerta dal Toyota Tacoma venduto in America, probabilmente si sbagliano. Resta comunque un buon compromesso, visto che questa versione ibrida si concentra appunto sul migliorare anche alcuni aspetti della guida grazie al nuovo propulsore ibrido. E l’uscita? Per il mercato europeo è appunto fissata verso la metà del prossimo anno, quando questo Hilux Hybrid 48V sarò finalmente completato e reso disponibile all’acquisto.